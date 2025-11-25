México

Ministra de la Suprema Corte critica votaciones al estilo de la “Casa de los famosos”

La ex Consejera Jurídica de la Presidencia de la República pidió dar mayor valor a las plataformas políticas

Guardar
Maria Estela Rios Gonzalez se
Maria Estela Rios Gonzalez se convirtió en ministra de la SCJN tras la elección del Poder Judicial. REUTERS/Toya Sarno Jordan

María Estela Ríos Gonzále, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestó en contra de que las fotografías de los candidatos aparazcan en una boleta electoral, pues consideró que el ejercicio democrático no es un “reality show”.

La ex Consejera Jurídica de la Presidencia de la República pidió a sus compañeros dar mayor valor a las plataformas políticas, pues según su juicio, no se “vota por fulanito o sutanito” como si se tratara de artistas.

“Yo creo que sí tenemos que darle valor a las plataformas políticas, porque si no es un voto de cuál es tu artista favorito de La Casa de los Famosos. Y no se trata de eso”, argumentó durante el debate del Pleno.

El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, se inclinó por incluir la fotografía de las personas candidatas. Ante elllo, Ríos González expresó su rechazo a la medida, argumentando que constituye propaganda que genera inequidad y trivializa la contienda, pues las imágenes desvían la atención de las propuestas políticas.

CIUDAD DE MEXICO, 01JUNIO2025. -
CIUDAD DE MEXICO, 01JUNIO2025. - Aspectos de boletas para la elección de ministros, magistrados y jueces del Nuevo Poder Judicial. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CCUARTOSCURO.COM

Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la incorporación de fotografías de los candidatos en las boletas electorales.

La decisión se produjo tras analizar diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano contra las reformas al Código Electoral de Coahuila del 8 de julio pasado, que modificaron reglas sobre coaliciones, equidad, tiempos y representación proporcional.

Entre las normas impugnadas, la SCJN validó el artículo 203, numeral 3, inciso N, que autoriza la inclusión de imágenes de las candidaturas.

Corte resuelve controversias electorales en Coahuila

Además, en la sesión de hoy, la Corte validó diversas normas que regulan el proceso electoral local, entre ellas la fijación de una fecha específica para el inicio de los comicios, la duración de los mismos, los periodos de campaña para diputaciones locales y la reducción de los plazos de precampañas.

De acuerdo con la SCJN, las entidades federativas cuentan con libertad de configuración para establecer las fechas y etapas de sus procesos electorales, siempre que respeten los parámetros establecidos en el artículo 116 de la Constitución.

Durante la sesión de este
Durante la sesión de este lunes 29 de septiembre, el Pleno invalidó cobros municipales considerados excesivos y sanciones administrativas discrecionales. (Crédito: SCJN)

Esta autonomía permite a los estados adaptar sus calendarios electorales a sus propias realidades, sin vulnerar los principios constitucionales.

En cuanto a la inclusión de la fotografía de las candidaturas en las boletas electorales, la Corte confirmó su validez al considerar que esta medida se encuentra dentro del margen de libertad de configuración de las entidades y no constituye propaganda electoral.

Por tanto, no se vulnera el principio de equidad en la contienda, ya que la presencia de la imagen de los candidatos en las boletas facilita la identificación por parte de los votantes sin otorgar ventajas indebidas.

Con estas resoluciones, la SCJN garantiza procesos electorales más claros y representativos en Coahuila de Zaragoza, fortaleciendo tanto la pluralidad política como la correspondencia entre la voluntad popular y la integración de los órganos legislativos.

Temas Relacionados

SCJNCoahuilaSuprema CorteMaría Estela Ríosmexico-noticias

Más Noticias

Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

La muerte de la reconocida actriz de doblaje ha despertado emotivos recuerdos sobre su legado artístico y su papel fundamental en la vida de Aislinn Derbez

Así fue el romance y

Clara Brugada lanza campaña contra la violencia hacia las mujeres y pide marcha feminista pacífica el 25N

La jefa de Gobierno pidió que la marcha que realizarán mañana mujeres por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se lleve a cabo sin disturbios

Clara Brugada lanza campaña contra

Megabloqueo hoy 24 de noviembre en vivo: manifestantes liberan más vialidades tras más de 10 horas de cierres

Continúa el bloqueo en diferentes vialidades que conectan el Valle de México

Megabloqueo hoy 24 de noviembre

Al comer este alimento, limpiarás el colesterol malo de tus arterias; este es el nivel en sangre que debes mantener para prevenir daños en el corazón

El peso corporal, la actividad física, el tabaquismo y ciertos medicamentos pueden alterar estos valores, por lo que es fundamental adoptar hábitos saludables

Al comer este alimento, limpiarás

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La actriz falleció el 24 de noviembre y durante un tiempo Eugenio Derbez fue su pareja

Quién era Gabriela Michel, actriz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hay dos detenidos por la

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Así fue el romance y

Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: a esta hora empieza la prueba para ser capataz de la semana

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Las mejores melodías para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

DEPORTES

León Krauze menosprecia la crítica

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx