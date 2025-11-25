México

La Más Draga 7: ellas serán las invitadas especiales para el noveno capítulo de este martes 25 de noviembre

La gran final de este reality show se llevará a cabo el próximo martes 16 de diciembre

Habrá un dueto de invitadas
Habrá un dueto de invitadas para el capítulo de este martes 25 de noviembre. Crédito: Instagram/@lamasdraga.

Para este martes 25 de noviembre ya fue revelado quién será las invitadas especiales del noveno capítulo de la séptima temporada de La Más Draga 7.

Este reality show se transmite por la plataforma YouTube en su canal oficial todos los martes a las 21:00 horas. Cada semana hay una invitada o invitado especial, el cual forma parte o es un artista aliado de la comunidad LGBTQ+.

El invitado, invitadas, invitado o invitadas especiales forman parte del jurado fijo, el cual evalúa la competencia de cada semana con una temática que la producción les asigna.

El jurado fijo, que estará toda la temporada 7 y acompañará a cada invitado especial, está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quiénes serán las invitadas especiales del noveno capítulo de La Más Draga 7 de este martes 25 de noviembre?

Las invitadas especiales de este noveno capítulo de La Más Draga 7 es Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), mejor conocidas como “Las Alucines”. Este nuevo capítulo se transmitirá por la plataforma YouTube este martes 25 de noviembre.

Ambas personalidades del internet formarán parte del jurado. Cabe destacar que, como invitadas especiales, ellas deciden quién será la eliminada definitiva del reality.

Ambas personalidades de internet formarán parte del jurado de este reality show. Crédito: X/@Lamasdraga.

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

¿Quién es Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos es una creadora de contenido originaria de México, reconocida como podcaster y co-presentadora de “Las Alucines” junto a Karla “Quesito”.

Su presencia en redes sociales creció a partir de la publicación de relatos personales, como su experiencia de divorcio y los acontecimientos posteriores en su vida sentimental.

Además de su labor en el podcast, Villalobos ha incursionado en el emprendimiento dentro del sector de la belleza, consolidando su perfil como empresaria.

Su combinación de contenido personal y actividad empresarial la ha posicionado como una figura seguida por distintos públicos en plataformas digitales.

Ambas serán las invitadas especiales
Ambas serán las invitadas especiales de este martes 25 de noviembre en La Más Draga 7. Foto: YouTube / Las Alucines.

¿Quién es Quesito (Kass Quezada)?

Kass Quezada, quien utiliza el apodo “Quesito”, es una psicóloga e influencer de México reconocida por su material humorístico, recetas y su rol como conductora en el podcast “Las Alucines”.

Comenzó su trayectoria en el ámbito de la psicología, pero luego optó por dedicarse al entorno digital atraída por el entretenimiento y la alegría que ofrecen las redes sociales, aunque su formación le permite abordar temas de vulnerabilidad y honestidad en diversas entrevistas.

Lupita Villalobos y Quesito (Kess
Lupita Villalobos y Quesito (Kess Quesada) serán las invitadas especiales para el capítulo de este martes 25 de noviembre. Foto: X/@Lamasdraga.

