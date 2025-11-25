“Está en México”: Lupita Jones revela paradero de Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo acusada de fraude

La exdirectora de Miss Universo México habló de caso una semana antes de que autoridades de Tailandia emitieran una orden de arresto. (@lupjones, @annejkn.official, Instagram)

La polémica no se disipa en torno a la Organización Miss Universo. Este martes, mientras la atención pública continúa enfocada en los señalamientos de presunto amaño en la edición número 74 del certamen, autoridades tailandesas emitieron una orden de arresto en contra de Anne Jakkaphong.

La empresaria, quien en junio fue desvinculada del conglomerado JKN Global Group, enfrenta un proceso penal por un fraude estimado en más de un millón de dólares. De acuerdo con reportes de medios locales consignados por la agencia EFE, Anne Jakkaphong no se presentó en la corte de Bangkok South Kwaeng para escuchar la sentencia del juez.

El caso ha resonado en México, donde la controversia reina en plataformas digitales tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch.

Al margen de las denuncias de amaño hechas por el pianista franco-libanés Omar Harfouch, exmiembro del jurado, una reciente entrevista de Lupita Jones ha arrojado luz sobre el posible paradero de Anne Jakkaphong.

La adquisición de Miss Universo por la empresaria trans Anne Jakkaphong Jakrajutatip marcó el fin de Jones en la organización. (@lupjones, @annejkn.official, Instagram)

Lupita Jones: “Anne se esconde en México”

Una semana antes del certamen llevado a cabo el 21 de noviembre en Bangkok, Lupita Jones compartió detalles de su salida de la organización Miss Universo México a finales de 2023.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la ex Miss Universo habló sobre la investigación contra Jakkaphong, quien tuvo un rol clave en su salida debido a la renuencia de la mexicana a que mujeres trans pudieran competir en el certamen.

Jones recordó que a finales de 2023, JKN Global Group fue declarada en bancarrota. En enero de 2024, Anne Jakkaphong vendió el 50% de los derechos de la marca Miss Universo al empresario Raúl Rocha Cantú por 16 millones de dólares, operación que, según reportes de la prensa local, sería auditada como parte de una investigación penal promovida por la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia.

“Le dieron cierto tiempo para que reestructurara la deuda y ofreciera una respuesta a los acreedores, pero no cumplió y las autoridades de Tailandia la retiraron. Le prohibieron ejercer cualquier posición dentro de la empresa y trajeron una empresa externa, que es Grant Thornton, que es la que actualmente está auditando a la empresa y manejando la reestructuración de esta deuda para poder responderle a los acreedores”.

La dueña de la empresa JKN Global Group encargada de Miss Universo, Anne Jakapong Jakrajutatip, se habría declarado en “bancarrota” - crédito @javiersilva0826/ red social X (Twitter).

Mientras el proceso penal avanzaba, las apariciones públicas de Anne Jakkaphong disminuyeron hasta que hace unas semanas desapareció totalmente del ojo público.

“Está escondida. Huyó de Tailandia y, todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara por, por nada”, señaló Lupita Jones, quien destacó que la participación de Jakkaphong en la venta de parte de los derechos de marca de Miss Universo constituía un fraude que podría invalidar la operación.

Rocha se mostró molesto con el título del programa y afirmó: “Miss Universe en la mira, pues no, ¿por qué?” (La Saga / YouTube)

Raúl Rocha Cantú habla de la situación legal de Anne Jakkaphong

Un día antes de la audiencia en la corte de Bangkok South Kwaeng, Raúl Rocha Cantú se deslindó de las acusaciones contra Anne Jakkaphong.

Durante una tensa entrevista con Adela Micha, el empresario mexicano aseguró que su empresa no estaba siendo auditada y que la compra del 50% de los derechos de marca estaban bajo investigación.

“La empresa Miss Universo es privada. A quien están auditando es a la empresa pública (JKN Global Group) porque cotizó en bolsa de Tailandia. Fue una compra simple y llana, ciento por ciento legítimo y de buena fe, ajeno a los problemas que ella trae. Que trae muchos, bastantes, pero que son de ella”

El impacto del caso en Miss Universo

Mediante un comunicado de prensa difundido en junio, la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia informó que la empresaria de 46 años era indagada por “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” sobre los estados financieros del conglomerado en 2023. Además de no mantener registros contables “completos, precisos y veraces” sobre el primer trimestre de 2024.

El periodo señalado por las autoridades coincide con la operación entre JKN Global Group y Legacy Holding Group, conglomerado de Raúl Rocha Cantú.

Hasta el momento, autoridades tailandeses no han confirmado la solicitud de colaboración con Interpol.

Anne Jakapong Jakrajutatip, propietaria de la multinacional tailandesa JKN Global Group, que organiza Miss Universe, ofrece un discurso durante la ceremonia de coronación de la nueva Miss Universe 2023 hoy, en San Salvador (El Salvador) EFE/ Rodrigo Sura