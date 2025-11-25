México

Cómo desintoxicar el hígado graso y reducir los lípidos en sangre comiendo aguacate

Incluir este fruto en la alimentación diaria puede sumar efectos positivos para quienes buscan mejorar su salud hepática de manera natural

Cómo desintoxicar el hígado graso
Cómo desintoxicar el hígado graso y reducir los lípidos en sangre comiendo aguacate (Infobae México/ Jesús Aviles)

El incremento global de los diagnósticos de hígado graso no alcohólico (EHGNA) ha llevado a la búsqueda de estrategias alimentarias seguras y efectivas que ayuden a revertir este padecimiento y a controlar los lípidos en sangre.

Diversos estudios, citados por revistas especializadas como Healthline, señalan el potencial que tiene el aguacate para beneficiar la salud hepática y disminuir los niveles anormales de grasas en el organismo.

De esta manera, incluir este fruto en la alimentación diaria puede sumar efectos positivos para quienes buscan mejorar su salud hepática de manera natural.

Propiedades del aguacate para el hígado graso

Investigar la relación entre el consumo de aguacate y la función hepática ha permitido identificar algunos de sus nutrientes fundamentales. Destacan especialmente las grasas monoinsaturadas, el ácido oleico y la fibra, todos reconocidos por su impacto favorable en la salud metabólica.

Propiedades del aguacate para el
Propiedades del aguacate para el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de 2015 citado por Healthline señaló que el aguacate ayuda a reducir los lípidos en sangre y a proteger el hígado de daños futuros en personas con hígado graso.

Las grasas monoinsaturadas presentes en el aguacate no solo contribuyen a reducir la acumulación de grasa en el hígado sino que también disminuyen los niveles de triglicéridos y favorecen el aumento del colesterol HDL, considerado protector en el contexto cardiovascular.

Por su parte, la fibra dietética contenida en el fruto colabora con la regulación del peso corporal, aspecto esencial en el manejo del hígado graso.

Los aguacates contienen fenoles y ácidos grasos monoinsaturados que podrían reducir el riesgo de síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y EHGNA.

Verduras y frutas en la dieta hepática: el rol del aguacate

Un vaso de batido verde
Un vaso de batido verde elaborado con aguacate, plátano y espinaca se presenta en una cocina luminosa. Acompañan la imagen una ensaladera con rodajas de plátano y hojas frescas de espinaca, así como un aguacate partido, resaltando la frescura y los ingredientes naturales de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar aguacate en la alimentación no solo aporta grasas beneficiosas y fibra. El fruto también favorece la absorción de nutrientes presentes en otros alimentos vegetales. Este atributo contribuye a optimizar los efectos de una dieta hepatoprotectora basada en frutas, verduras, legumbres y pescados.

Una alimentación equilibrada, baja en carbohidratos refinados, limita azúcares simples, grasas saturadas y trans, y potencia las grasas saludables como las del aguacate, es el marco principal recomendado para quienes presentan hígado graso.

Alimentos y hábitos a evitar

  • Exceso de azúcares simples (refrescos, jugos azucarados)
  • Carnes rojas y grasas saturadas
  • Grasas trans y ultraprocesados

“Es fundamental incluir el aguacate como parte de una dieta balanceada que priorice verduras, frutas y fuentes de proteína magra”, recomiendan investigadores en la revista Healthline.

Cantidades y horarios recomendados para comer aguacate y revertir el hígado graso

Para favorecer la mejora del hígado graso y la reducción de lípidos en sangre, la evidencia actual sugiere que puede integrarse el aguacate de la siguiente forma:

Cantidades y horarios recomendados para
Cantidades y horarios recomendados para comer aguacate y revertir el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Porción recomendada: Media pieza de aguacate (aproximadamente 75-100 gramos) al día
  • Frecuencia: 5 a 7 días a la semana, siempre en el contexto de una dieta baja en grasas saturadas
  • Horarios sugeridos: Incluir el aguacate en el desayuno o almuerzos principales, acompañado de vegetales frescos, cereales integrales o pescado, para aprovechar su efecto sobre la absorción de nutrientes
  • Consejo útil: Evitar combinar el aguacate con fuentes de grasas animales abundantes o frituras; priorizar preparaciones frescas y bajas en sal

“El aguacate puede consumirse diariamente, siempre que se mantenga un control de las porciones debido a su contenido energético”, afirman especialistas en publicaciones científicas revisadas por Healthline.

Precauciones sobre el aguacate

Las investigaciones citadas por Healthline advierten que, aunque los resultados preliminares sobre el aguacate son alentadores, se requiere mayor evidencia científica en humanos para establecer protocolos definitivos.

El consumo debe mantenerse dentro de los rangos de moderación. Una ingesta excesiva, aun de grasas consideradas saludables, puede elevar la ingesta calórica y contrarrestar algunos beneficios.

Aguacate fresco relleno de salpicón
Aguacate fresco relleno de salpicón de atún con vegetales, preparado como un platillo saludable y delicioso. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al iniciar una dieta para el manejo del hígado graso, se recomienda la consulta con profesionales en nutrición para individualizar las cantidades y horarios de consumo del aguacate, sobre todo en casos de enfermedades crónicas o tratamientos médicos asociados.

Incluir aguacate como parte de un patrón alimentario saludable facilita la reducción de grasas en sangre y favorece los procesos de desintoxicación hepática, en línea con las nuevas recomendaciones para el abordaje nutricional de este padecimiento.

