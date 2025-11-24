Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

(Jesús Avilés/Infobae México)

El presidente y accionista Raúl Rocha Cantú adquirió Miss Universo en 2024, pero ahora se dice sorprendido por los escándalos que rodean al concurso de belleza, por lo que buscaría “a quien pasarle la estafeta” tras los señalamientos de injerencia de PEMEX en el triunfo de Fátima Bosch.

El empresario frente a la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) no está buscando activamente a un reemplazo en su puesto —obtuvo el 50% de las acciones en 2024 y tuvo que empezar de nuevo—; sin embargo, le reveló a Adela Micha que no esperaba tantas polémicas en su cargo.

“Ando buscando a quien pasarle la estafeta”, dijo entre risas durante la entrevista, pero a la vez dejó ver su cansancio por la situación que se desencadenó contra Fátima Bosch, además de que recibe críticas de gente que no es experta en Miss Universo.

Raúl Rocha Cantú admitió que la polémica afectó a Fátima Bosch. (Infobae México / Jesús Avilés)

“Me tiene muy harto, me tiene muy harto todo el cuenteo. Yo no me presto a ese tipo de cosas. Tú nada más imagínate, es la única empresa, yo creo, que donde eres dueño, propietario, al presidente. Te vienen missólogos, que Yo les decía a mi gente, al staff de, de presidencia ‘Denme el significado de missólogos’ (...) como de si fuera una ciencia, ¿verdad? Este... (risas) Y todo mundo quiere opinar en tu empresa, (..) te quieren venir a decir qué decisiones tomas y cómo las tomas y por qué la contratas y por qué le quitas y por qué le pones..."

Piden destituir a Raúl Rocha Cantú como presidente de Miss Universo

De igual manera, Raúl Rocha Cantú mencionó que incluso en redes sociales hay intentos por destituirlo, si bien el empresario no se encuentra buscando un reemplazo, dejó ver que la situación le parece irónica. Incluso se lanzó contra el músico que reveló supuesto fraude en el concurso.

“Hasta andan levantando encuestas en sus redes para, para que me destituyan de mi propia empresa. Está de risa. Y levantando encuestas también para ver cuál quieren que sea la mejor y esto, lo otro, y la gente les sigue el cuento”

Raúl Rocha aclaró que su contrato en Pemex y el resultado de Miss Universo 2025 no tienen nada qué ver con un favoritismo a Fátima Bosch. (Redes sociales: Raúl Rocha)

¿Miss Universo está siendo auditada?

Durante la entrevista con Adela Micha, el presidente de Miss Universo negó totalmente que esté relacionado con dicho proceso legal.

“A quien están auditando es a la empresa pública, porque cotizó en bolsa, de Tailandia, de Anya Kapong. Es a ella a la que le están auditando. En ella, que es una empresa pública y que invirtió un no sé cuánta gente en ella, que yo ni la conocía y está en muchos giros de negocio, embotelladoras y cuanta cosa, pues ella quebró la empresa pública. Yo soy ajeno a eso” dijo.