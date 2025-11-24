México

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

La jornada musical se realizará en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA

Fey Cantante (Foto: Facebook@Fey)
Fey Cantante (Foto: Facebook@Fey)

Fey encabezará el próximo 30 de noviembre de 2025 un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el VIH/SIDA.

El evento comenzará a las 17:00 horas, reunirá a miles de personas en uno de los espacios más emblemáticos de la capital para promover la prevención, la sensibilización y la lucha contra el estigma asociado al VIH.

El acceso será completamente gratuito y está dirigido a toda la población interesada en sumarse a una jornada de música y conciencia social.

Cuándo será el concierto gratis de Fey

La cita tendrá lugar el 30 de noviembre en la Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, con facilidades de acceso a través de las estaciones de Metro Revolución o Hidalgo, y Metrobús Plaza de la República.

Cartel completo del concierto gratis en el Monumento a la Revolución Mexicana

El cartel destaca la presencia de Fey como artista principal, acompañada de figuras reconocidas:

  • Rocío Banquells
  • Manoella Torres con su espectáculo Despechadas
  • Christian Chávez
  • El elenco de La Más Draga 7
  • Zemmoa
  • Taiga Brava
  • León Leiden
  • Lalo Capetillo
  • Vivian Baeza
  • Ferjo

La organización del concierto está a cargo de AIDS Healthcare Foundation (AHF), que impulsa la iniciativa bajo el lema: “La música nos une en una promesa: prevenir, vivir y actuar frente al VIH”.

El objetivo central es fomentar la información sobre las vías de transmisión y protección, promover la realización de pruebas de detección y recordar que el acceso a la salud es un derecho que debe garantizarse sin discriminación. “Hablar del VIH sin miedo salva vidas, hacerse la prueba es un acto de amor propio y la salud es un derecho que debe garantizarse sin discriminación”, subrayan los organizadores.

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en CDMX

REUTERS/Navesh Chitrakar
REUTERS/Navesh Chitrakar

Durante la jornada, AHF México ofrecerá servicios de orientación, espacios informativos y actividades de sensibilización, reafirmando su compromiso con la prevención y el diagnóstico oportuno.

Además, se realizarán pruebas rápidas de VIH y se brindará información sobre el acceso a tratamientos y la importancia de la detección temprana. “La prevención y la información son la mejor playlist para cuidarnos”, destacan los promotores del evento.

El concierto forma parte de una iniciativa internacional de AHF, con eventos simultáneos en países como Zambia y Vietnam, lo que refuerza el carácter global de la campaña y la importancia de la música como herramienta para derribar barreras y estigmas.

AHF es la organización más grande del mundo en respuesta al VIH y al sida, con presencia en 49 países, más de 2,5 millones de personas atendidas y más de 4,7 millones de pruebas rápidas realizadas anualmente.

En América Latina y el Caribe, la fundación opera en 12 países a través de sus Wellness Centers.

Cuándo es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA

El Día Mundial de la lucha contra el SIDA se conmemora cada 1 de diciembre desde 1988, tras su instauración por la Organización Mundial de la Salud y el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La fecha busca aumentar la conciencia pública sobre el VIH/sida, mostrar apoyo a quienes viven con el virus y recordar a quienes han fallecido a causa de la enfermedad.

