Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

Fey encabezará el próximo 30 de noviembre de 2025 un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el VIH/SIDA.
El evento comenzará a las 17:00 horas, reunirá a miles de personas en uno de los espacios más emblemáticos de la capital para promover la prevención, la sensibilización y la lucha contra el estigma asociado al VIH.
El acceso será completamente gratuito y está dirigido a toda la población interesada en sumarse a una jornada de música y conciencia social.
Cuándo será el concierto gratis de Fey
La cita tendrá lugar el 30 de noviembre en la Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, con facilidades de acceso a través de las estaciones de Metro Revolución o Hidalgo, y Metrobús Plaza de la República.
Cartel completo del concierto gratis en el Monumento a la Revolución Mexicana
El cartel destaca la presencia de Fey como artista principal, acompañada de figuras reconocidas:
- Rocío Banquells
- Manoella Torres con su espectáculo Despechadas
- Christian Chávez
- El elenco de La Más Draga 7
- Zemmoa
- Taiga Brava
- León Leiden
- Lalo Capetillo
- Vivian Baeza
- Ferjo
La organización del concierto está a cargo de AIDS Healthcare Foundation (AHF), que impulsa la iniciativa bajo el lema: “La música nos une en una promesa: prevenir, vivir y actuar frente al VIH”.
El objetivo central es fomentar la información sobre las vías de transmisión y protección, promover la realización de pruebas de detección y recordar que el acceso a la salud es un derecho que debe garantizarse sin discriminación. “Hablar del VIH sin miedo salva vidas, hacerse la prueba es un acto de amor propio y la salud es un derecho que debe garantizarse sin discriminación”, subrayan los organizadores.
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en CDMX
Durante la jornada, AHF México ofrecerá servicios de orientación, espacios informativos y actividades de sensibilización, reafirmando su compromiso con la prevención y el diagnóstico oportuno.
Además, se realizarán pruebas rápidas de VIH y se brindará información sobre el acceso a tratamientos y la importancia de la detección temprana. “La prevención y la información son la mejor playlist para cuidarnos”, destacan los promotores del evento.
El concierto forma parte de una iniciativa internacional de AHF, con eventos simultáneos en países como Zambia y Vietnam, lo que refuerza el carácter global de la campaña y la importancia de la música como herramienta para derribar barreras y estigmas.
AHF es la organización más grande del mundo en respuesta al VIH y al sida, con presencia en 49 países, más de 2,5 millones de personas atendidas y más de 4,7 millones de pruebas rápidas realizadas anualmente.
En América Latina y el Caribe, la fundación opera en 12 países a través de sus Wellness Centers.
Cuándo es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA
El Día Mundial de la lucha contra el SIDA se conmemora cada 1 de diciembre desde 1988, tras su instauración por la Organización Mundial de la Salud y el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La fecha busca aumentar la conciencia pública sobre el VIH/sida, mostrar apoyo a quienes viven con el virus y recordar a quienes han fallecido a causa de la enfermedad.