Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

El delantero uruguayo estría cerca de salir del Toluca para dar un salto a otro equipo de la Liga MX. Crédito: X/@TolucaFC

La noticia de que Anderson Duarte no continuará en Toluca para el siguiente torneo estaría cerca de ser confirmada.

La información fue adelantada por el periodista especialista en fichajes César Luis Merlo, quien detalló que el club se encuentra en negociaciones muy avanzadas para desprenderse nuevamente del jugador uruguayo.

En este sentido, los reportes indican que el delantero estaría muy cerca de irse cedido por un año y con opción a directamente hacia el Atlético San Luis, institución que busca reforzar su ataque de cara al próximo certamen.

El uruguayo Duarte dice que juega en cualquier posición para ayudar a Toluca a ser campeón. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La operación se perfila como una posible salida estratégica tanto para el jugador como para Toluca, que pretende liberar espacio en su plantilla y dar oportunidad a otros elementos en la ofensiva.

Las condiciones de la posible salida de Duarte de Toluca

En su momento, la llegada de Duarte a Toluca generó expectativas por su juventud y proyección, pero el atacante nunca consiguió afianzarse como titular indiscutible. Sus minutos en cancha fueron limitados y, aunque mostró destellos de calidad, no alcanzó la regularidad necesaria para convertirse en pieza clave del equipo.

Ante este panorama, la directiva habría considerado que una cesión podría ser la mejor alternativa para que el futbolista encuentre continuidad y retome confianza.

Atlético San Luis, por su parte, atraviesa un proceso de reestructuración y busca sumar elementos que puedan aportar dinamismo en el frente de ataque. La incorporación de Duarte encajaría en esa estrategia, ya que se trata de un jugador con condiciones técnicas y físicas que aún presentan posibilidad de desarrollarse en un entorno distinto.

Anderson Duarte festeja el gol de Uruguay ante Israel en la semifinal del Mundial Sub 20 que se desarrolla en la Argentina (JUAN MABROMATA / AFP)

Lo que representaría la baja de Duarte para el futuro de Toluca y San Luis

La cesión reflejaría la intención de ambas instituciones de mantener abierta la posibilidad de un vínculo más largo, dependiendo del rendimiento del uruguayo. Para Toluca, el acuerdo representaría una salida ordenada que evitaría una ruptura definitiva, mientras que para San Luis significaría una apuesta con bajo riesgo y potencial de crecimiento.

Aunque la operación aún no ha sido oficializada, la información indica que las negociaciones se encuentran en etapa avanzada y todo parece apuntar a que Anderson Duarte vestirá la camiseta del Atlético San Luis en el próximo torneo.

De confirmarse, será una oportunidad para que el delantero uruguayo pueda demostrar su capacidad en un nuevo escenario competitivo y darle un nuevo rumbo a su carrera.

El Toluca se perfila como uno de los principales candidatos a ser el nuevo campeón este torneo; de conseguirlo, se convertirían en bicampeones, presea que poco equipos en la Liga poseen. REUTERS/Eloisa Sanchez

Mientras se define el futuro de Duarte, Toluca vive uno de sus mejores momentos en décadas. El equipo terminó como superlíder del Apertura 2025 con 37 puntos logrando 11 victorias y apenas dos derrotas. Además, consiguió liderar dos torneos consecutivos, lo que lo coloca como uno de los grandes favoritos para pelear el título en este Apertura 2025.