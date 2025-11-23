Cuál es la ideología política de Fátima Bosch, mexicana ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La consagración de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025 desató una ola de celebraciones en México, donde miles de personas se volcaron a las calles y redes sociales para festejar el logro de la joven tabasqueña. La victoria, alcanzada en la ceremonia realizada en Tailandia, no solo la convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona del certamen internacional, sino que también la posicionó como la primera representante de Tabasco en lograr este reconocimiento, sumándose así a figuras como Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

El desempeño de Fátima Bosch en la final fue objeto de atención tanto por su elección de vestuario —un traje de baño blanco y un vestido rojo— como por la seguridad y claridad de sus respuestas ante el jurado. Junto a ella, completaron el grupo de las cinco finalistas las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

El camino hacia la corona, sin embargo, estuvo marcado por episodios de controversia. Durante el certamen, Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés, calificó a Bosch como “cabeza hueca”, lo que provocó una reacción inmediata de la mexicana, quien respondió públicamente al insulto.

Claudia Sheinbaum manda mensaje a Fátima Bosch

Esto piensa la ganadora de Miss Universo de la Presidenta de México (Foto: Jesús Aviles)

La repercusión del triunfo de Bosch llegó hasta la esfera política. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada en su conferencia de prensa matutina sobre el logro de la tabasqueña. Sheinbaum expresó su felicitación, aunque manifestó reservas respecto al certamen: “Felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay injusticias contra ella. Es un ejemplo para todas y todos”, dijo Claudia Sheinbaum.

La mandataria también hizo referencia a la celebración en Tabasco y abordó el papel de las mujeres en la vida pública: “Ya quedó atrás eso que decían: ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz”, afirmó Sheinbaum.

Lo que piensa Fátima Bosch de Sheinbaum y su posible ideología política

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Antes de obtener la corona, Fátima Bosch había compartido su visión sobre la presidenta mexicana en una entrevista, destacando el significado de su liderazgo para el empoderamiento femenino: “Hoy más que nunca, la mujer juega un papel muy importante en la sociedad, y más con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ella marca un hito en la historia de México. Las mujeres son las que están llevando al país, yo creo que eso le hacía falta a México”, declaró Bosch.

La tabasqueña subrayó la trascendencia histórica de la participación política femenina en México, al recordar: “Hace apenas 66 años fue por primera vez que las mujeres pudieron votar en México, y ahora, gracias a Claudia, las niñas pueden soñar con ser presidentas de una nación”, dijo Bosch.

Aunque nunca se ha definido políticamente, Fátima Bosch podría simpatizar con la izquierda, esto debido a lo bien que ha hablado de la Presidenta de México, además de los cargos públicos que han tenido algunos integrantes de su familia.