México

Vadhir Derbez reacciona al supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy: “Le dio celos”

El hijo de Eugenio Derbez protagonizó un momento que se volvió viral junto a los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Guardar
La breve interacción entre Vadhir,
La breve interacción entre Vadhir, Ángela Aguilar y Nodal se volvió viral en redes sociales. REUTERS/Ronda Churchill

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir Derbez protagonizaron uno de los episodios más comentados de los Latin Grammy 2025 al encontrarse inesperadamente en el evento e intercambiar algunas palabras.

El momento vivido en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas fue grabado por los presentes y ampliamente difundido en redes sociales, lo que desató una ola de interpretaciones y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre los tres artistas.

Vadhir Derbez se vuelve viral
Vadhir Derbez se vuelve viral por su encuentro con Ángela Aguilar y Nodal. REUTERS/Ronda Churchill

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar, Nodal y Vadhir Derbez?

En la escena captada en Las Vegas se observa a Vadhir acercándose sonriente a saludar a los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

Elhijo de Eugenio Derbez le extiende la mano al sonorense y les pregunta a qué hora habían llegado a la ciudad. La hija de Pepe Aguilar responde de manera breve: “Antier”. Inmediatamente después, la cantante toma la mano a su esposo y ambos avanzan entre la multitud, mientras se escucha a Ángela decir “perdón”, a lo que Derbez responder: “Ahorita los veo”.

El intérprete de “Morrito” permanece quieto mientras la pareja se aleja, una imagen que bastó para que miles de usuarios interpretaran el momento como un desplante o un saludo incómodo.

Los involucrados fueron captados en los Latin Grammy 2025 (Tiktok/elytorres_91)

Vadhir Derbez rompe el silencio ante supuesto desplante de Ángela y Nodal

Ante la viralización del video, el actor de películas como “El Mesero” fue abordado por medios de comunicación y decidió romper el silencio con un tono humorístico.

Entre risas, el también cantante restó importancia al episodio y explicó que la interacción fue breve debido a la euforia que se vive en la alfombra roja.

“Nodal ya no me habla, literalmente escuchó la canción de Morrito y le pegó. Desde entonces ya ni me sonríe, ni me dice la palabra. Le dio celos, la canción. La escuchó y le pegó muy fuerte y ya no hablamos. No, en serio, pregúntale”, dijo bromeando.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)

Posteriormente, en un tono más serio, aclaró que no hubo ningún tipo de tensión y que la rapidez del saludo se debió a la multitud de personas en el evento. Incluso bromeó sobre el hecho de que no logró conseguir la información que estaba buscando.

“Estamos en un evento donde hay mucha gente, están pasando mil cosas. No nos vamos a quedar a tomar el té, fue una interacción muy rápida, muy amena. Yo los respeto y los quiero, los admiro a los dos”, concluyó.

Usuarios vuelven a arremeter contra Ángela Aguilar y Nodal

Ante la viralidad del momento, la reacción en redes no se hizo esperar. Frases como “se notó la incomodidad” y “los saludos fueron demasiado rápidos” se multiplicaron, y el video se convirtió en uno de los más vistos del evento.

Algunos usuarios sugirieron que la actitud de Nodal podría deberse a celos hacia el hijo de Eugenio Derbez, mientras que otros consideraron que la situación era simplemente resultado del ritmo acelerado de la gala.

Temas Relacionados

Vadhir DerbezÁngela AguilarChristian NodalNodalDerbezLatin GrammyLatin Grammy 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

La serie de Liguilla enfrenta complicaciones por la coincidencia con los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros, lo que obliga a ajustar horarios

El duelo América vs Rayados

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Los hechos ocurrieron en abril de 2019 cuando violentaron a una persona en el Cefereso No. 4

Procesan a cuatro policías por

Pan de naranja exprés: en sartén, sin horno y con mucho sabor

Una preparación casera con jugo natural y avena que se cocina en minutos, ligera y versátil para desayunos o meriendas saludables

Pan de naranja exprés: en

¿Cómo cobrar la prima de antigüedad en México?

Este cantidad económica es pagada a los empleados que se separan de su empleo bajo al menso tres condiciones

¿Cómo cobrar la prima de

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

El tricampeón de goleo de la Liga MX atraviesa un gran momento y aseguró que está listo para responder al llamado de Roberto Martínez

Paulinho, figura de Toluca, se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega felicitó a Fátima Bosch y la ganadora de Miss Universo respondió así

Abogada de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez podría ser vinculado a proceso por tres delitos más

Aseguran que Nodal estuvo a nada de golpear a José Madero por Ángela Aguilar: “Le tiró el can”

Tras declaraciones de Sergio Mayer Mori, Natália Subtil deslinda a su hija de La Granja VIP

Cuál es la próxima película de Guillermo del Toro tras conquistar al mundo con “Frankenstein”

DEPORTES

El duelo América vs Rayados

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

Así festejaron los equipos de la Liga MX el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo