Vadhir Derbez reacciona al supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy: “Le dio celos”

La breve interacción entre Vadhir, Ángela Aguilar y Nodal se volvió viral en redes sociales. REUTERS/Ronda Churchill

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir Derbez protagonizaron uno de los episodios más comentados de los Latin Grammy 2025 al encontrarse inesperadamente en el evento e intercambiar algunas palabras.

El momento vivido en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas fue grabado por los presentes y ampliamente difundido en redes sociales, lo que desató una ola de interpretaciones y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre los tres artistas.

Vadhir Derbez se vuelve viral por su encuentro con Ángela Aguilar y Nodal. REUTERS/Ronda Churchill

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar, Nodal y Vadhir Derbez?

En la escena captada en Las Vegas se observa a Vadhir acercándose sonriente a saludar a los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

Elhijo de Eugenio Derbez le extiende la mano al sonorense y les pregunta a qué hora habían llegado a la ciudad. La hija de Pepe Aguilar responde de manera breve: “Antier”. Inmediatamente después, la cantante toma la mano a su esposo y ambos avanzan entre la multitud, mientras se escucha a Ángela decir “perdón”, a lo que Derbez responder: “Ahorita los veo”.

El intérprete de “Morrito” permanece quieto mientras la pareja se aleja, una imagen que bastó para que miles de usuarios interpretaran el momento como un desplante o un saludo incómodo.

Los involucrados fueron captados en los Latin Grammy 2025 (Tiktok/elytorres_91)

Vadhir Derbez rompe el silencio ante supuesto desplante de Ángela y Nodal

Ante la viralización del video, el actor de películas como “El Mesero” fue abordado por medios de comunicación y decidió romper el silencio con un tono humorístico.

Entre risas, el también cantante restó importancia al episodio y explicó que la interacción fue breve debido a la euforia que se vive en la alfombra roja.

“Nodal ya no me habla, literalmente escuchó la canción de Morrito y le pegó. Desde entonces ya ni me sonríe, ni me dice la palabra. Le dio celos, la canción. La escuchó y le pegó muy fuerte y ya no hablamos. No, en serio, pregúntale”, dijo bromeando.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)

Posteriormente, en un tono más serio, aclaró que no hubo ningún tipo de tensión y que la rapidez del saludo se debió a la multitud de personas en el evento. Incluso bromeó sobre el hecho de que no logró conseguir la información que estaba buscando.

“Estamos en un evento donde hay mucha gente, están pasando mil cosas. No nos vamos a quedar a tomar el té, fue una interacción muy rápida, muy amena. Yo los respeto y los quiero, los admiro a los dos”, concluyó.

Usuarios vuelven a arremeter contra Ángela Aguilar y Nodal

Ante la viralidad del momento, la reacción en redes no se hizo esperar. Frases como “se notó la incomodidad” y “los saludos fueron demasiado rápidos” se multiplicaron, y el video se convirtió en uno de los más vistos del evento.

Algunos usuarios sugirieron que la actitud de Nodal podría deberse a celos hacia el hijo de Eugenio Derbez, mientras que otros consideraron que la situación era simplemente resultado del ritmo acelerado de la gala.