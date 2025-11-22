México

Sorteo Superior 2864: Resultados y premios de la Lotería Nacional 21 de noviembre 2025

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

El diseño del billete de
El diseño del billete de este sorteo hace homenaje a 10° Aniversario de la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SNDIF.

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 21 de noviembre de 2025

  • Premio mayor de 17 millones de pesos: 05884
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos: 24224
  • Premio de 275 mil pesos:31720
  • Premio de 275 mil pesos: 55025
  • Premio de 275 mil pesos: 30998
  • Premio de 275 mil pesos: 49038
  • Premio de 144 mil pesos: 52977
  • Premio de 144 mil pesos: 12402
  • Premio de 144 mil pesos: 47534
  • Premio de 144 mil pesos: 46894
  • Premio de 90 mil pesos: 12252
  • Premio de 90 mil pesos: 24624
  • Premio de 90 mil pesos: 38918
  • Premio de 90 mil pesos: 12918
  • Premio de 90 mil pesos: 08319
  • Premio de 90 mil pesos: 14643
  • Premio de 90 mil pesos: 32838
  • Premio de 90 mil pesos: 03707
  • Premio de 90 mil pesos: 43138
  • Premio de 90 mil pesos: 24066

​​Los reintegros de esta noche son los números y 4. Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

10° Aniversario de la PFPNNA

El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un cuerpo normativo de avanzada que reconoce a Niñas, Niños y Adolescentes como titulares de derechos y que, en su artículo transitorio Sexto, mandato la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el ejercicio presupuestal siguiente.

Es así que, en el 2015, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) efectuó la modificación correspondiente a su Estatuto Orgánico para formalizar la creación de la Procuraduría y de sus unidades administrativas, delimitando funciones y acciones a cumplir en favor de Niñas, Niños y Adolescentes a lo largo y ancho del país, desde su creación la Procuraduría Federal ha sido referente en la protección y restitución de derechos mediante la emisión de Medidas de Protección, Acciones de Difusión y Promoción de los Derechos, de Supervisión de Centros de Asistencia Social y Coordinación Interinstitucional.

Expedir un billete de lotería para conmemorar el décimo aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) es una oportunidad valiosa para visibilizar la labor desarrollada durante estos 10 años; permitirá que más personas conozcan su importante función, el asociar a la PFPNNA con una institución reconocida como la Lotería Nacional.

La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

  • Un cachito: $40 MXN.
  • Una serie (20 cachitos): $800 MXN.
  • Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

