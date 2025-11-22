México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 21 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este viernes 21 de noviembre fue de 55.41 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados todos los días en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

La Máquina y el cuadro del Rebaño se medirán en los Cuartos de Final del Apertura 2025

El pronóstico que lanzó Carlos

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?

El exmandatario jalisciense fue presentado en España y podría estrenarse en el banquillo ante Real Sociedad B o Málaga

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

La defensa del exgobernador argumentó buena conducta dentro del penal

Jueza niega libertad anticipada a

Estas líneas del Metrobús tendrán cierres escalonados de estaciones durante 11 días

Los habitantes de la CDMX deberán estar atentos a los avisos de este transporte público para prevenir sus horarios

Estas líneas del Metrobús tendrán

Cuál es la próxima película de Guillermo del Toro tras conquistar al mundo con “Frankenstein”

El cineasta mexicano ya tiene un proyecto en puerta

Cuál es la próxima película
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jueza niega libertad anticipada a

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

Caen tres presuntos mandos de “Los Rodolfos” con drogas tras cateos en dos alcaldías de CDMX

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la próxima película

Cuál es la próxima película de Guillermo del Toro tras conquistar al mundo con “Frankenstein”

Frankenstein de Guillermo del Toro sigue conquistando Netflix en México este fin de semana

Belinda publica fotografía junto a Cazzu y compara el papel de la mujer en la actualidad con María Magdalena

Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

Me late que sí: la serie inspirada en un fraude real arrasa en Netflix México este fin de semana

DEPORTES

El pronóstico que lanzó Carlos

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?

La Liga MX confirma la baja de Aaron Ramsey de Pumas

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

David Faitelson felicita a Enrique Alfaro por su llegada al Real Valladolid