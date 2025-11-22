Omar Harfouch alistaría demanda contra Miss Universo para revocar corona de Fátima Bosch: “Quiero hacer justicia”

Harfouch declaró a PEOPLE que predijo la victoria de la mexicana un día antes del certamen. (@omarharfouch, @fatimaboschfdez, Instagram)

Omar Harfouch, músico y exintegrante del comité de selección de Miss Universo 2025, confirmó que analiza emprender acciones legales contra la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) luego de su sorpresiva renuncia días antes del certamen 2025.

El episodio ha escalado hasta convertirse en una de las controversias más comentadas tras la coronación de Fátima Bosch como la nueva reina.

La renuncia y las primeras acusaciones

El martes 18 de noviembre, Harfouch renunció públicamente al jurado y publicó diversas acusaciones en redes sociales. Señaló que la organización habría conformado un “jurado improvisado” encargado de seleccionar a 30 finalistas “antes incluso de que participantes de 136 países subieran al escenario para la ronda preliminar”.

La Organización Miss Universo negó los señalamientos a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. En él, afirmó: “La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la MUO”.

Omar Harfouch sobre Fátima Bosch. (Captura de pantalla)

Harfouch anuncia que analiza acciones legales

Tras la coronación de Miss México, Fátima Bosch, Harfouch indicó a PEOPLE que evalúa iniciar acciones legales. El músico declaró en Instagram el 19 de noviembre: “He consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo”, explicando que exploran posibles delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

En declaraciones a PEOPLE, Harfouch afirmó que él y su equipo legal "esperaban a ver si Miss México ganaba antes de iniciar acciones legales, y ganó". También sostuvo: “Quiero hacer justicia a los concursantes, especialmente a los 106 países que fueron expulsados tres días antes del programa por una misteriosa ‘entidad’ (el jurado improvisado)”.

Omar Harfouch acusó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, de mentir al afirmar que quedó fuera del jurado por decisión de la organización. (@omarharfouch, Instagram)

La polémica por la victoria de Fátima Bosch

Harfouch declaró a PEOPLE que predijo la victoria de Bosch un día antes del certamen durante una entrevista para un proyecto de HBO, asegurando que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, intentó presionarlo para que votara por la candidata mexicana.

El medio estadounidense solicitó respuesta a HBO, Rocha, la organización y Bosch; hasta el momento, ninguno ha respondido.

Testimonio de una concursante: desilusión y desgaste

Horas después de la renuncia de Harfouch, una participante —bajo anonimato— dijo a PEOPLE que los rumores sobre una presunta preselección fueron “desgarradores” y que muchas se enteraron “a través de las redes sociales, no de la Organización Miss Universo”.

La concursante añadió que decenas de aspirantes sacrificaron trabajos, salud y tiempo personal para competir. Antes de cerrar, agradeció a Harfouch “por defender la integridad cuando la organización no lo hizo”, afirmando: “Demostró el liderazgo que Miss Universo dice celebrar”.

Abuchean a Fátima Bosch tras ganar el certamen. REUTERS/Chalinee Thirasupa