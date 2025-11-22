México

Omar Harfouch alistaría demanda contra Miss Universo para revocar corona de Fátima Bosch: “Quiero hacer justicia”

El músico, quien renunció al jurado un día antes del certamen alegando un presunto fraude, declaró a PEOPLE que predijo la victoria de la mexicana

Guardar
Harfouch declaró a PEOPLE que
Harfouch declaró a PEOPLE que predijo la victoria de la mexicana un día antes del certamen. (@omarharfouch, @fatimaboschfdez, Instagram)

Omar Harfouch, músico y exintegrante del comité de selección de Miss Universo 2025, confirmó que analiza emprender acciones legales contra la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) luego de su sorpresiva renuncia días antes del certamen 2025.

El episodio ha escalado hasta convertirse en una de las controversias más comentadas tras la coronación de Fátima Bosch como la nueva reina.

La renuncia y las primeras acusaciones

El martes 18 de noviembre, Harfouch renunció públicamente al jurado y publicó diversas acusaciones en redes sociales. Señaló que la organización habría conformado un “jurado improvisado” encargado de seleccionar a 30 finalistas “antes incluso de que participantes de 136 países subieran al escenario para la ronda preliminar”.

La Organización Miss Universo negó los señalamientos a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. En él, afirmó: “La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la MUO”.

Omar Harfouch sobre Fátima Bosch.
Omar Harfouch sobre Fátima Bosch. (Captura de pantalla)

Harfouch anuncia que analiza acciones legales

Tras la coronación de Miss México, Fátima Bosch, Harfouch indicó a PEOPLE que evalúa iniciar acciones legales. El músico declaró en Instagram el 19 de noviembre: “He consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo”, explicando que exploran posibles delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

En declaraciones a PEOPLE, Harfouch afirmó que él y su equipo legal "esperaban a ver si Miss México ganaba antes de iniciar acciones legales, y ganó". También sostuvo: “Quiero hacer justicia a los concursantes, especialmente a los 106 países que fueron expulsados tres días antes del programa por una misteriosa ‘entidad’ (el jurado improvisado)”.

Omar Harfouch acusó a Raúl
Omar Harfouch acusó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, de mentir al afirmar que quedó fuera del jurado por decisión de la organización. (@omarharfouch, Instagram)

La polémica por la victoria de Fátima Bosch

Harfouch declaró a PEOPLE que predijo la victoria de Bosch un día antes del certamen durante una entrevista para un proyecto de HBO, asegurando que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, intentó presionarlo para que votara por la candidata mexicana.

El medio estadounidense solicitó respuesta a HBO, Rocha, la organización y Bosch; hasta el momento, ninguno ha respondido.

Testimonio de una concursante: desilusión y desgaste

Horas después de la renuncia de Harfouch, una participante —bajo anonimato— dijo a PEOPLE que los rumores sobre una presunta preselección fueron “desgarradores” y que muchas se enteraron “a través de las redes sociales, no de la Organización Miss Universo”.

La concursante añadió que decenas de aspirantes sacrificaron trabajos, salud y tiempo personal para competir. Antes de cerrar, agradeció a Harfouch “por defender la integridad cuando la organización no lo hizo”, afirmando: “Demostró el liderazgo que Miss Universo dice celebrar”.

Abuchean a Fátima Bosch tras
Abuchean a Fátima Bosch tras ganar el certamen. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Temas Relacionados

Fátima BoschOmar HarfouchMiss Universo 2025Raúl Rocha Cantúmexico-entretenimiento

Más Noticias

Influencer Insulini vivió momento angustiante en Festival del Globo y narra cómo terminó en Jalisco

El influencer Insulini relató que la aeronave no pudo descender por las ráfagas de viento que los alejaron kilómetros del punto de partida

Influencer Insulini vivió momento angustiante

Éstas son las materias que deberían impartir en el sistema educativo mexicano para estar mejor preparados, según especialista

Moris Dieck, influencer y especialista en finanzas, dio a conocer cuáles eran, desde su punto de vista, 3 materias que debían impartirse en el sistema educativo mexicano

Éstas son las materias que

Unidad de pasajeros se sale de la autopista México-Puebla y choca contra vivienda en Los Reyes La Paz: deja 2 muertos

Unidad salió proyectada del asfalto elevado; hay ocho heridos graves

Unidad de pasajeros se sale

Alejandra Guzmán regresó al hospital tras someterse a una operación en la espalda

El mánager de la cantante compartió una actualización sobre su estado de salud

Alejandra Guzmán regresó al hospital

El Malilla sorprende con radical cambio de rostro y enloquece a fans con su nueva imagen | FOTOS

El reguetonero mexicano se llena de años para un videoclip y sus fans reaccionan con memes y elogios

El Malilla sorprende con radical
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan células de extorsión que

Desmantelan células de extorsión que amenazaban y agredían a comerciantes en Guanajuato: hay diez detenidos

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán regresó al hospital

Alejandra Guzmán regresó al hospital tras someterse a una operación en la espalda

El Malilla sorprende con radical cambio de rostro y enloquece a fans con su nueva imagen | FOTOS

Ángela presume veinte lugares vendidos en su show y Pepe Aguilar remata: “Me salieron caros los boletos que compré”

Judy: todo sobre la comedia salvaje de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise y su estreno en México

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

DEPORTES

Ricardo La Volpe arremete contra

Ricardo La Volpe arremete contra Javier Aguirre y afirma que el técnico “no hace variantes” en la Selección Mexicana

Komander brilla junto a Místico en la Arena México y Soberano Jr. se convierte en finalista de la Leyenda Azul 2025

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina

FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional