Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

El espacio se acordonó para evitar que los indicios periciales y las investigaciones de la fiscalía no se entorpezcan en las próximas horas

Policía mexicana realiza arrestos en
Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades federales y estatales de Veracruz aseguraron un predio de la comunidad de Chalahuite, en el municipio de Tuxpan, luego del hallazgo de supuestas fosas clandestinas. En el sitio, equipos periciales han recuperado hasta el momento los cuerpos de cuatro personas. Así mismo, las primeras diligencias indican que se trata de dos mujeres y dos hombres, aunque la identificación está pendiente y será confirmada mediante pruebas genéticas en las próximas horas.

El descubrimiento inicial ocurrió el viernes 21 de noviembre cuando personal militar detectó indicios de actividad irregular en un terreno cercano a la Autopista Tuxpan–Tampico, a la altura del kilómetro 20. Al inspeccionar el área, elementos del Ejército Mexicano confirmaron la presencia de una fosa y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), quien desplegó peritos, ministeriales y unidades de procesamiento criminalístico.

En una primera intervención se recuperaron tres cuerpos, hallazgo que fue ampliado el sábado 22 con la localización de una cuarta víctima durante los trabajos de excavación y rastreo. La FGE estatal mantiene bajo resguardo el punto y zonas aledañas, debido a la posibilidad de que existan otras tumbas clandestinas dentro del mismo predio.

Los cuerpos de cuatro personas
Los cuerpos de cuatro personas fueron abandonados en el boulevard costero del puerto de carga mexicano de Tuxpan, en el suroriental estado de Veracruzuna, región que sufre una espiral de violencia. Imagen de archivo. EFE/Édgar Escamilla

Indicios localizados y primer proceso de identificación

De acuerdo con los reportes preliminares, en el área se aseguraron prendas de vestir, identificaciones y diversos objetos personales. Estos artículos fueron embalados como indicios y formarán parte de la carpeta de investigación abierta para determinar la identidad de las víctimas y reconstruir el contexto del sitio.

Los restos recuperados en avanzado estado de descomposición, según los peritos, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxpan y posteriormente a la Unidad Integral de Servicios Periciales en Nogales. Ahí, según se específico, se realizarán pruebas de ADN, estudios antropológicos y análisis forenses especializados con el fin de determinar con exactitud sexo, edad aproximada y fecha de muerte.

El predio permanecerá intervenido de manera indefinida, ya que las autoridades no descartan que puedan surgir más indicios conforme avancen las excavaciones y la revisión del subsuelo.

Violencia en Veracruz: Asesinan a custodio del Cereso de Tuxpan

Mientras continuaban las labores de búsqueda en Chalahuite, en otra zona del municipio se registró un ataque armado contra un elemento de seguridad adscrito al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan. El funcionario fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Puerto Pesquero, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía estatal.

La Guardia Nacional decomisó un
La Guardia Nacional decomisó un cargamento de cocaína en Veracruz. (Guardia Nacional)

La identidad del trabajador penitenciario se mantiene en reserva por razones de investigación. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dejaron una manta con un mensaje amenazante antes de huir del lugar. No se han reportado personas detenidas.

