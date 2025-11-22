Gala Montes regresa a las telenovelas un año después de su polémica participación en La Casa de los Famosos México

Gala Montes fue parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Foto: IG, galamontes

Gala Montes, identificada como una de las figuras más polémicas en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, comunicó oficialmente su retorno a las telenovelas, luego de un año marcado por diversas controversias en el ámbito público y mediático.

La participación de la actriz en el reality 24/7 generó debates dentro y fuera de la casa, debido a sus confrontaciones con otros participantes, principalmente Adrián Marcelo y Mariana Echeverría.

La actriz y cantante retoma su carrera actoral como villana principal en la nueva producción Corazón de Oro de TelevisaUnivision. (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

Un año lleno de polemicas

Durante los últimos meses, la actriz y cantante ha estado en el centro de la atención mediática por situaciones relacionadas con sus diferencias con ex compañeros de reality, su supuesto distanciamiento con su hermana Beba Montes y su actitud directa frente a las cámaras.

Por lo que su decisión de regresar a las telenovelas se produce tras este periodo de fuerte exposición, y será su primer proyecto actoral después de vivir la experiencia en La Casa de los Famosos.

El papel de Gala Montes en Corazón de Oro la posiciona como la hija de Mayrín Villanueva, añadiendo tensión a la trama. REUTERS/Ronda Churchill

Gala Montes protagoniza proyecto con Mayrin Villanueva

El regreso de Montes a las telenovelas marca un nuevo capítulo en su carrera, esta vez como la antagonista principal de la producción tentativamente titulada Corazón de Oro.

La intérprete de “Tacara”, reconocida por su reciente paso por la segunda temporada de LCDLFMX y por el temible Rebeca en Vivir de Amor, asumirá el papel de la hija de Mayrín Villanueva en esta nueva historia, donde su personaje pondrá a prueba a la protagonista.

La confirmación de Villanueva y Gabriel Soto como la pareja central de la trama fue el primer anuncio relevante sobre el elenco del melodrama de TelevisaUnivision.

Gala Montes hará de las suyas en nueva telenovela

El elenco completo de Corazón de Oro será anunciado próximamente, mientras la telenovela se encuentra en preproducción. (Foto: @galamontes, Instagram)

La llegada de Gala Montes como la villana añade un matiz de tensión y expectativa, pues anteriormente ya obtuvo éxito en un papel antagónico.

De acuerdo con el sitio Las Estrellas, la actriz volverá a hacer de las suyas en las telenovelas luego de conquistar a todos con el personaje de Rebeca, solo que ahora dará vida a la hija de Mayrín y le hará ver su suerte”.

La producción está a cargo de Pedro Ortíz de Pinedo, quien retorna a la pantalla tras su trabajo en Amor Amargo y tras haber creado historias como La CQ Nuevo Ingreso y Tomy Zombie.

De acuerdo con el sitio de Televisa, Corazón de Oro se encuentra actualmente en etapa de preproducción y el elenco completo será anunciado próximamente.

Tentativamente, el estreno está previsto para 2026, en el horario de las 18:30, a través de Las Estrellas, pero se invita al público a mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer más detalles la historia y la revelación de actores.