Qué obtiene Fátima Bosch por ganar Miss Universo: desde un sueldo millonario, lujos, hasta una residencia en NY. (Infobae México)

El mundo entero fue testigo de un momento histórico para México cuando Fátima Bosch Fernández se coronó como la ganadora absoluta de Miss Universo 2025 en una gala celebrada en Bangkok, Tailandia. Con 26 años, la originaria de Tabasco no sólo sorteó todas las rondas de competencia, sino que enamoró al público y al jurado con su autenticidad, inteligencia y carisma.

Ahora, su victoria no sólo la pone bajo los reflectores internacionales, sino que le abre las puertas a una serie de beneficios que van mucho más allá de portar la deslumbrante corona.

Todo sobre Fátima Bosch

Fátima Bosch nació en Santiago de Teapa, Tabasco, el 19 de mayo de 2000. Desde pequeña destacó en el arte y el deporte, involucrándose en pintura, música, equitación y tenis. Cursó sus estudios en el Colegio Arjí y después en la Universidad Iberoamericana en la especialidad de Diseño de Indumentaria y Moda. También tuvo experiencias internacionales en la Nuova Accademia di Belle Arti en Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

En lo personal, Fátima ha compartido que fue diagnosticada con TDAH y dislexia en su infancia y que sufrió bullying escolar, experiencias que fortalecieron su resiliencia. En sus discursos ha enfatizado la importancia de creer en una misma.

Su carrera en concursos de belleza inició al coronarse como Flor Tabasco en 2018. En septiembre de 2025 ganó Miss Universo México, representando orgullosamente a su estado natal, antes de conquistar la corona mundial en Bangkok.

Un triunfo que marca época

Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

El camino de Fátima Bosch hacia la corona “Lumière de l’Infini” fue un desafío constante, pasando por la competencia de traje típico, traje de baño y vestido de noche, y destacando especialmente en la ronda de preguntas, donde mostró los valores e ideales que la han motivado desde sus primeros pasos en el mundo del modelaje.

Con su triunfo, México suma un capítulo más a su historial de victorias en certámenes de belleza y Fátima entra a una élite de mujeres que desde la plataforma de Miss Universo han impactado la sociedad con proyectos y causas sociales.

¿Qué premios y beneficios obtendrá Fátima Bosch?

Durante su año como soberana, porta la corona diseñada por Jewelmer y valuada en más de 5 millones de dólares. (Instagram)

La pregunta flotando en el aire tras la coronación es: ¿qué gana realmente una Miss Universo además de la corona? Aunque la organización no publica siempre la lista detallada de recompensas, medios internacionales han reconstruido el paquete de beneficios basado en las ediciones más recientes, y esto es lo que recibirá Fátima Bosch:

Salario anual y mensual fijo: Durante su reinado, Miss Universo recibe un estipendio que suma hasta 250 mil dólares al año (aproximadamente 4.6 millones de pesos) que cubre gastos y actividades oficiales. Se fracciona en pagos mensuales que rondan los 20 mil dólares.

Residencia de lujo en Nueva York: La ganadora vive en un departamento de alto nivel en Manhattan, con alojamiento, alimentación, transporte y servicios cubiertos por el certamen.

Apoyo profesional y en imagen: Acceso a un equipo de expertos en nutrición, bienestar, odontología, estilismo y salud personal, así como acceso a marcas de prestigio para productos de belleza y cuidado.

Vestuario y productos exclusivos: Gracias a los convenios con firmas de primer nivel, la nueva reina recibe prendas, maquillaje, tratamientos capilares, cuidado dermatológico y joyas durante todo el año.

Viajes internacionales y presencia en eventos: Miss Universo viaja por el mundo para cumplir con compromisos en causas sociales, beneficencia, representación de la marca y presencia en embajadas y galas globales. Todos los traslados y gastos son pagados por la organización.

Corona “Lumière de l’Infini”: Durante su año como soberana, porta la corona diseñada por Jewelmer y valuada en más de 5 millones de dólares. Se compone de 23 perlas doradas del Mar del Sur —consideradas las más valiosas del mundo— y diamantes engarzados en oro puro. Cada perla representa la vida, la naturaleza y la renovación. Al finalizar su año, la corona debe ser entregada a la siguiente ganadora.