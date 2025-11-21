México

Lanzan guía educativa contra la narcocultura en Michoacán

El libro fue presentado en el municipio de Morelia

Guardar
Presentación de Libro 'Apaguemos la
Presentación de Libro 'Apaguemos la Narcocultura' (Especial)

Con el objetivo de contrarrestar la normalización de la violencia y la influencia del crimen organizado en la vida de niñas, niños y jóvenes, se presentó en Morelia el libro “Apaguemos la Narcocultura”, que fue escrito por el activista Adolfo “Fito” Torres Ramírez, quien dio a conocer un libro guía que busca sentar precedentes para que los padres puedan tener una guía para la prevención de la violencia.

Torres Ramírez, subrayó que el propósito no es prohibir ni censurar contenido, sino dotar a las nuevas generaciones de criterio propio para enfrentar la realidad actual.

“Hoy más que nunca, nuestras juventudes necesitan herramientas, no prohibiciones; criterio, no miedo. Este proyecto crece gracias a quienes están dispuestos a encender conversaciones valientes. No buscamos censurar nada: buscamos formar a quienes mañana decidirán por sí mismos”, señaló.

El libro pone a disposición herramientas educativas para familias, instituciones y docentes, con la consigna de que la información crítica y la educación son el camino para disminuir el atractivo del crimen y revertir las narrativas que glorifican la violencia.

Especialistas reconocen crisis de seguridad

El libro Apaguemos la Narcocultura
El libro Apaguemos la Narcocultura también cuenta con versión digital (especial)

Durante el evento, especialistas en el tema de como Lorena Cortés Villaseñor y Maya Morales coincidieron en que México atraviesa una crisis social marcada por la exposición constante de contenidos que glorifican la figura criminal mediante música, series, videojuegos y redes sociales.

Destacaron que este panorama exige estrategias preventivas que fortalezcan el pensamiento crítico y la resiliencia emocional de la infancia y adolescencia, tomando en cuenta que Michoacán tiene altos índices delictivos.

A la par, Paola Delgadillo advirtió que ignorar el problema solo incrementa los riesgos y destacó la responsabilidad colectiva en la formación de las juventudes.

“No podemos cerrar los ojos y voltear la cabeza a otro lado cuando vemos la problemática y no hacer nada; todos podemos hacer algo desde donde estemos, y esta iniciativa es una muestra de ello”, afirmó.

Que se apueste por políticas y herramientas sociales de prevención

Adolfo Torres señaló que su
Adolfo Torres señaló que su libro tiene el objetivo de prevenir la violencia de la narcoultura (especial)

Mientras Maya Morales explicó que el libro surge tras escuchar a madres, padres, docentes y jóvenes que enfrentan este fenómeno a diario. Dijo que el enfoque es práctico y accesible, diseñado para que cualquier escuela o familia pueda implementarlo sin complicaciones.

Asimismo, Lorena Cortés, autora de Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán, presentó cifras alarmantes derivadas de su investigación sobre la manera en que menores y jóvenes son blanco directo de coptación por parte del crimen en el estado, subrayando la urgencia de políticas y herramientas sociales de prevención.

Mientras el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, respaldó el proyecto al señalar la urgencia de sumar acciones no punitivas que atiendan el problema desde la raíz.

“Es un contenido que tiene que ver con la educación y con cambiar la cultura; necesitamos apostarle a las nuevas generaciones para que puedan crecer mejor. Este tipo de proyectos es justamente lo que ocupamos como sociedad”, expresó el presidente municipal, enfatizando el papel de la alfabetización mediática frente al reclutamiento de menores por el crimen organizado.

“Apaguemos la Narcocultura” representa, así, un llamado a la acción colectiva para formar generaciones capaces de cuestionar y elegir futuros alejados de la violencia.

El libro se puede conseguir de manera física y en su versión digital a través de https://apaguemoslanarcocultura.com/

Temas Relacionados

Apaguemos la NarcoculturalibropresentaciónMoreliaMichoacánmexico-noticias

Más Noticias

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Por primera vez, Canelo Álvarez

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

De acuerdo a la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2018 en el municipio de Benito Juárez

Fiscalía de Quintana Roo detinene

Conato de incendio en Plaza Miramontes: desalojan a 500 personas del inmueble en Coyoacán

Un siniestro en un restaurante del centro comercial en Coyoacán obligó a desalojar a empleados y visitantes

Conato de incendio en Plaza

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 21 de noviembre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo detinene

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

Fosas y crisis forense en Jalisco: 456 bolsas con restos humanos a metros del Estadio Akron ante el Mundial 2026

Regidor de Chalco, Christian Jesús N fue detenido por la Fiscalía del Edomex

Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo tras operativo en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

El mensaje por el que aseguran que la mamá de Fátima Bosch predijo su triunfo en Miss Universo 2025

Fátima Bosch lanza mensaje contra sus haters tras ganar Miss Universo 2025: “Ni la envidia lo para”

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Exatlón México: quién gana La Salvación hoy 21 de noviembre

DEPORTES

“La vergüenza ha sido él”:

“La vergüenza ha sido él”: Álvaro Morales responde al supuesto audio filtrado de Davino

México Femenil presenta su convocatoria para arrancar las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2027

Komander, estrella mexicana de AEW cumplirá su sueño de luchar junto a Místico: “Es mi ídolo y quiero ganarme su admiración”

Foto entre Annie Karich e Isaías Violante desata rumores de nuevo romance en América

Exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se convierte en auxiliar del Real Valladolid