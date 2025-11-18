México

Pensión Mujeres Bienestar 2025 anuncia nueva ronda de pagos para beneficiarias que acaban de recibir su tarjeta: estas son las fechas

Mujeres de 60, 61 y 62 años que forman parte de este programa social recibirán por primera ocasión su pago de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

En el mes de agosto,
En el mes de agosto, mujeres de 60 a 62 años se registraron a este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar constituye un programa social creado por el Gobierno de México, cuyo objetivo consiste en otorgar apoyo económico a mujeres adultas mayores residentes en el país.

Este beneficio fue diseñado para mujeres entre 60 y 64 años, con la meta de ofrecer un respaldo universal a quienes forman parte de ese grupo de edad.

Las participantes dentro de este esquema social obtienen depósitos de 3 mil pesos cada dos meses, suma que se acredita en la tarjeta del Banco del Bienestar otorgada a cada beneficiaria.

Originalmente, el programa abarcaba únicamente a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, impulsó que el acceso se extienda desde los 60 años.

En sus tarjetas del Banco
En sus tarjetas del Banco del Bienestar, las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

A partir de agosto, pueden inscribirse mujeres de 60 a 62 años, igual que quienes cumplen 63 o 64 años recientemente, a través de los módulos establecidos para el registro.

La Secretaría del Bienestar está a cargo de la operación de este programa, encargándose de la inscripción, la dispersión de los apoyos y el acompañamiento en todos los trámites relacionados.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció la siguiente ronda de pagos para nuevas beneficiarias. Foto: X@A_MontielR.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que antes de finalizar el año y este mes de noviembre, las nuevas beneficiarias que se registraron en el mes de agosto y recibieron su tarjeta en octubre, recibirán su pago de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Destacó que se tratará de la primera dispersión para las nuevas beneficiarias, que serán mujeres de 60, 61 y 62 años de edad.

Recalcó que la dispersión de la Pensión Mujeres Bienestar para nuevas beneficiarias se llevará a cabo esta semana de noviembre, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiaria.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Este es el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para beneficiarias que recibieron su tarjeta en el mes de octubre

Ariadna Montiel dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para las nuevas beneficiarias, que acaban de recibir su tarjeta en el mes de octubre, es decir, a mujeres de 60, 61 y 62 años de edad.

Señaló que los depósitos se llevarán a cabo del martes 18 al viernes 21 de noviembre, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria.

Letras |Día| Noviembre

A, B, C, D Martes 18

E, F, G, H, I, J, K Miércoles 19

L, M, N, Ñ, O, P, Q Jueves 20

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 21

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre para nuevas beneficiarias de 60 a 62 años de edad. Foto: X/@A_MontielR.

