Fátima Bosch se encomienda a la Virgen de Guadalupe a horas de la final de Miss Universo 2025: “Es hoy”

La joven expresó su sentir antes de la conclusión del certamen

Fátima Bosch, lista para darlo
Fátima Bosch, lista para darlo todo en la final de Miss Universo 2025

La expectativa en torno a la participación de Fátima Bosch en Miss Universo ha crecido notablemente, impulsada tanto por su formación internacional como por la historia de su familia, que ha estado ligada durante décadas a los certámenes de belleza y la vida pública en Tabasco.

La joven, originaria de Teapa, Tabasco, representa a México en la edición número 74 del concurso, que se celebrará este 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, aunque en México será el 20 de noviembre.

La joven subió a sus redes sociales una fotografía antes de la final, donde se puede ver su fe católica. Además añadió el texto: “Es hoy”, acompañado de un emoji de la bandera de México.

Del mismo modo, a través de una transmisión en vivo, la contendiente externó:

Así se expresó Fátima Bosch
Así se expresó Fátima Bosch en redes.

“Soy Fátima Bosch y antes de estar aquí era Fátima Bosch, después lo seguiré siendo. Tú vales por la persona que eres, por cómo hace sentir a los demás y lo que puedes aportar positivo al mundo. Y en eso se basa mi seguridad, no en una corona. Obviamente, todas estamos aquí porque queremos ser la portavoz de esa corona y es un honor ser Miss Universo. Pero contestando a tu pregunta, ¿qué pasa si no clasificas? No pasa nada. Sigues con tu vida, te sientes orgullosa de haber dado lo mejor de ti y ya, sin más".

Con veinticinco años, Bosch ha construido una trayectoria que trasciende el modelaje. Nacida el 19 de mayo de 2000, se graduó en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, y amplió su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute de Estados Unidos.

La familia de Fátima Bosch

Fátima Bosch viene de una
Fátima Bosch viene de una familia con historia en el mundo de los certámenes de belleza

La incursión de Bosch en el mundo de las pasarelas y concursos comenzó a temprana edad. En 2018, obtuvo el título de Flor Tabasco, consolidando una tradición familiar en los certámenes de belleza estatales. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de una dinastía vinculada a estos concursos, aunque no participó directamente en Flor Tabasco. Dos de sus hermanas, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), sí compitieron en el certamen, reforzando el peso de la familia en este ámbito.

La figura de Mónica Fernández Balboa, tía materna de Fátima, destaca especialmente en el entorno familiar. Exsenadora por Morena y presidenta del Senado, desde 2024 dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

El padre de la representante mexicana, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y desde 2017 se desempeña como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Con veintisiete años de trayectoria en Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido reconocido por su liderazgo en responsabilidad social gubernamental, según su perfil en LinkedIn. Entre sus antecedentes figuran labores en gestión pública, programas de responsabilidad social y transparencia.

La vida personal de Fátima Bosch

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

En el plano personal, Fátima Bosch ha compartido en diversas entrevistas los desafíos que enfrentó durante su infancia, marcados por experiencias de bullying y el diagnóstico de TDAH y dislexia. Ha señalado que el apoyo de sus padres y su hermano fue fundamental para su integración personal y profesional. En una declaración a la revista Hola, Bosch expresó:

Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo”, resaltando la importancia de sus vínculos familiares.

En el ámbito sentimental, Bosch mantuvo una relación con el futbolista Kevin Álvarez. Aunque se conocen pocos detalles sobre el noviazgo, el propio jugador confirmó en una transmisión de Twitch que la relación concluyó en 2023. Durante el tiempo que estuvieron juntos, compartieron algunos momentos en redes sociales.

