México

Cuánto costó el traje típico inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch modeló en Miss Universo 2025

La representante mexicana acaparó las miradas al desfilar en la Impact Arena de Bangkok

Guardar
Miss Mexico lució un imponente
Miss Mexico lució un imponente diseño artesanal en la Gala de traje típico. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Fátima Bosch se robó las miradas la noche del 19 de noviembre al desfilar un imponente diseño artesanal inspirado en la diosa mexicana Xochiquétzal en la gala de traje típico de Miss Universo 2025.

Durante su paso en la pasarela del Impact Arena de Bangkok, la representante mexicana lució un penacho de plumas con colores, plumas y piedras verdes, rojas y doradas.

Mientras que en el vestido se colocaron alas doradas que podían ser apreciadas junto con el detalle de la falda, la cual fue bordada a mano y creó un efecto escénico que fue acentuado con la presencia de colibrís y tres rosas rojas.

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Youtube: Miss Universo)

El importante significado del traje típico que Fátima Bosch modeló en Miss Universo

El diseño creado por el mexicano Fernando Ortiz requirió siete meses de elaboración y se inspiró en Xochiquétzal, deidad mexica asociada a la belleza, el amor y las flores, así como protectora de los artistas y símbolo de fertilidad y artesanías en la cultura azteca.

Durante su paso por la pasarela, la joven de 25 años sostuvo rosas rojas de gran tamaño en ambas manos y acompañó su andar con gestos elegantes y teatrales, recordando las ofrendas florales y el simbolismo ritual del México antiguo.

El desfile de trajes típicos es una de las etapas más importantes de Miss Universo, pues permite a cada país exhibir su herencia cultural y creatividad textil. En el caso de México, es una de las fases más estratégicas, ya que el resultando es decisivo para la inclusión de sus representantes en el Top 30 y su avance hacia la gala de coronación.

El diseño que usó Fátima
El diseño que usó Fátima Bosch fue creado por el mexicano Fernando Ortiz. (IG: @imagentvmex)

Cuál es el precio del traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo

En una entrevista para Imagen Televisión, el diseñador mexicano Fernando Ortiz afirmó que el proceso artesanal detrás del traje creado para la joven tabasqueña implica no solo un tema de precio, sino también el reconocimiento del tiempo y la dedicación invertidos en cada detalle de la pieza.

Por lo que subrayó que el valor económico del atuendo no puede medirse únicamente en términos monetarios, ya que cada componente fue elaborado completamente a mano, resaltando el trabajo minucioso de la confección.

“Fátima es la indicada para transmitir todo el mensaje y la luz irradiada, es una mezcla entre el traje y la modelo”, compartió para el medio, enfatizando la importancia de la sinergia entre la prenda y quien la porta.

Miss Mexico Fatima Bosch walks
Miss Mexico Fatima Bosch walks on stage during the 2025 Miss Universe national costume presentation in Nonthaburi province, north of Bangkok on November 19, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

En cuanto a la cifra destinada a la mano de obra, el especialista estimó que tan solo el proceso de confección tiene un valor aproximado de 150 mil pesos mexicanos, suma que corresponde exclusivamente a la elaboración del traje y no contempla otros factores que podrían influir en su costo total.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Miss Universo MéxicoMiss UniversoXochiquétzalmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea la noche de hoy 19 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Kim Shantal es la única nominada del reality show

La Granja VIP EN VIVO:

La primera baja confirmada para Cruz Azul de cara a los Cuartos de Final contra Chivas y no es Kevin Mier

La plantilla cementera también enfrenta incertidumbre por la lesión de su arquero

La primera baja confirmada para

Gerardo Ortiz libra la cárcel tras ser acusado de nexos con empresas ligadas al CJNG

La jueza encargada del caso decidió que el cantante no vaya a prisión

Gerardo Ortiz libra la cárcel

Novios despiertan polémica por prohibir Payaso de Rodeo en su boda

Entre invitaciones sin niños o comer viendo series, las celebraciones matrimoniales se han ido diversificando

Novios despiertan polémica por prohibir

Checo Pérez se olvida del América y presume cariño por un nuevo equipo en Liga MX

El piloto de F1 sorprendió a sus aficionados al posar con un jersey de otro club mexicano que llevaba su nombre

Checo Pérez se olvida del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuánto ofrece EEUU por el

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea la noche de hoy 19 de noviembre

Gerardo Ortiz libra la cárcel tras ser acusado de nexos con empresas ligadas al CJNG

Novios despiertan polémica por prohibir Payaso de Rodeo en su boda

Andrea Legarreta aconseja a sus hijas evitar tener novio “macho, tóxico o adicto”

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

DEPORTES

Bombazo mundialista: José Mourinho aterriza

Bombazo mundialista: José Mourinho aterriza en México

La primera baja confirmada para Cruz Azul de cara a los Cuartos de Final contra Chivas y no es Kevin Mier

Checo Pérez se olvida del América y presume cariño por un nuevo equipo en Liga MX

Así lucen las tribuna vip del Estadio Azteca a cuatro meses de su reapertura para el Mundial 2026

Cruz Azul podría perder a Bogusz: este es el sueldo del mediocampista polaco