México

CDMX presenta PRISMA, una plataforma gratuita para fortalecer salud mental y combatir adicciones

El proyecto integra cursos y materiales accesibles para fomentar el acompañamiento digno y la información basada en evidencia

Guardar
La plataforma digital contiene materiales
La plataforma digital contiene materiales y apoyo didáctico para fortalecer la salud mental entre la ciudadanía. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Ciudad de México ha dado un nuevo impulso a la formación en salud mental y adicciones con la presentación de PRISMA: Plataforma de Recursos Interactivos de Salud Mental y Adicciones, una iniciativa digital que busca transformar la manera en que profesionales, docentes y comunidades acceden a información y herramientas confiables.

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA), responsable del proyecto, ha diseñado este espacio virtual para fortalecer capacidades en salud mental, derechos humanos y el manejo de sustancias psicoactivas, poniendo a disposición recursos accesibles y fundamentados en la evidencia.

Durante el acto de lanzamiento, la doctora Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, subrayó la relevancia de PRISMA como un avance fundamental en la consolidación del modelo de salud mental promovido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Gasman explicó que la formación, la sensibilización y el cuidado colectivo constituyen los pilares de este modelo, orientado a transformar las prácticas en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

Una plataforma que atiende virtualmente
Una plataforma que atiende virtualmente la salud mental y las adicciones. Foto: (Captura de pantalla)

Además, precisó que la plataforma se integra a la estrategia “Ciudad con salud emocional, Vida Plena, Corazón Contento”, la cual sitúa la salud mental en el centro de la política pública local.

La licenciada Amaya Ordorika Imaz, titular del IAPA, detalló que PRISMA surge “desde el territorio y para el territorio”, resultado de un proceso de escucha activa a quienes enfrentan crisis cotidianas, a docentes en busca de herramientas claras y a comunidades que requieren información accesible y libre de juicios.

Ordorika Imaz enfatizó que la plataforma promueve la transición hacia un modelo comunitario de salud mental, incorporando un enfoque de reducción de riesgos y daños, perspectiva de género, derechos humanos y acompañamiento digno.

Bajo el lema “Aprende desde todos los ángulos”, PRISMA pone a disposición cursos y materiales dirigidos a profesionales de la salud, personal escolar y comunitario, responsables de centros de atención de adicciones, organizaciones civiles y ciudadanía interesada en prácticas libres de estigma y centradas en los derechos de las personas.

La plataforma presenta materiales de
La plataforma presenta materiales de acceso gratuito, incluidos cursos. Foto: (Captura de Pantalla)

El IAPA ha convocado a la población de la Ciudad de México a explorar esta plataforma, coordinada por el propio Instituto y alojada por la Agencia Digital de Innovación Pública, invitando a inscribirse en su oferta educativa, que es abierta y gratuita.

El evento de presentación tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de México y contó con la presencia de figuras destacadas como la doctora Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México; el doctor Ricardo Ignacio Audiffred Jaramillo, director general de primer nivel de atención a la salud pública, en representación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Acciones (CONASAMA); la doctora María Elena Medina Mora, titular de la unidad de apoyo a la salud emocional y psicológica de la UNAM y miembro del Colegio Nacional; la licenciada Marcela Fuente Castillo, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; y el licenciado José Manuel Rodríguez Ramírez, director de la Red de Museos de la Ciudad de México.

La colaboración interinstitucional fue destacada como un elemento clave para avanzar hacia una Ciudad de México que genera salud desde la comunidad, la información y el acceso a herramientas éticas y actualizadas. El acceso a la plataforma PRISMA está disponible en https://prisma.cdmx.gob.mx/

Temas Relacionados

CDMXSalud MentalPRISMAAdiccionesSañludmexico-noticias

Más Noticias

Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

Cruz Martínez tiene prohibido acercarse a la cantante y debe comparecer cada 15 días ante instancias judiciales

Alicia Villarreal reacciona a vinculación

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este jueves20 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Gerardo Ortiz deberá cumplir tres años de libertad supervisada y una multa económica aún por determinar

Gerardo Ortiz rompe el silencio

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de noviembre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Pronóstico del tiempo en México:

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: los números que dieron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gerardo Ortiz rompe el silencio

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, rechaza acusasiones por huachicol

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal reacciona a vinculación

Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

Wendy Guevara es criticada por concursante de La Más Draga: “Su mensaje tiene que cambiar”

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

DEPORTES

¿El adiós a Costa Rica?

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo