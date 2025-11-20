CDMX presenta PRISMA, una plataforma gratuita para fortalecer salud mental y combatir adicciones

La plataforma digital contiene materiales y apoyo didáctico para fortalecer la salud mental entre la ciudadanía. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Ciudad de México ha dado un nuevo impulso a la formación en salud mental y adicciones con la presentación de PRISMA: Plataforma de Recursos Interactivos de Salud Mental y Adicciones, una iniciativa digital que busca transformar la manera en que profesionales, docentes y comunidades acceden a información y herramientas confiables.

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA), responsable del proyecto, ha diseñado este espacio virtual para fortalecer capacidades en salud mental, derechos humanos y el manejo de sustancias psicoactivas, poniendo a disposición recursos accesibles y fundamentados en la evidencia.

Durante el acto de lanzamiento, la doctora Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, subrayó la relevancia de PRISMA como un avance fundamental en la consolidación del modelo de salud mental promovido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Gasman explicó que la formación, la sensibilización y el cuidado colectivo constituyen los pilares de este modelo, orientado a transformar las prácticas en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

Una plataforma que atiende virtualmente la salud mental y las adicciones. Foto: (Captura de pantalla)

Además, precisó que la plataforma se integra a la estrategia “Ciudad con salud emocional, Vida Plena, Corazón Contento”, la cual sitúa la salud mental en el centro de la política pública local.

La licenciada Amaya Ordorika Imaz, titular del IAPA, detalló que PRISMA surge “desde el territorio y para el territorio”, resultado de un proceso de escucha activa a quienes enfrentan crisis cotidianas, a docentes en busca de herramientas claras y a comunidades que requieren información accesible y libre de juicios.

Ordorika Imaz enfatizó que la plataforma promueve la transición hacia un modelo comunitario de salud mental, incorporando un enfoque de reducción de riesgos y daños, perspectiva de género, derechos humanos y acompañamiento digno.

Bajo el lema “Aprende desde todos los ángulos”, PRISMA pone a disposición cursos y materiales dirigidos a profesionales de la salud, personal escolar y comunitario, responsables de centros de atención de adicciones, organizaciones civiles y ciudadanía interesada en prácticas libres de estigma y centradas en los derechos de las personas.

La plataforma presenta materiales de acceso gratuito, incluidos cursos. Foto: (Captura de Pantalla)

El IAPA ha convocado a la población de la Ciudad de México a explorar esta plataforma, coordinada por el propio Instituto y alojada por la Agencia Digital de Innovación Pública, invitando a inscribirse en su oferta educativa, que es abierta y gratuita.

El evento de presentación tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de México y contó con la presencia de figuras destacadas como la doctora Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México; el doctor Ricardo Ignacio Audiffred Jaramillo, director general de primer nivel de atención a la salud pública, en representación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Acciones (CONASAMA); la doctora María Elena Medina Mora, titular de la unidad de apoyo a la salud emocional y psicológica de la UNAM y miembro del Colegio Nacional; la licenciada Marcela Fuente Castillo, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; y el licenciado José Manuel Rodríguez Ramírez, director de la Red de Museos de la Ciudad de México.

La colaboración interinstitucional fue destacada como un elemento clave para avanzar hacia una Ciudad de México que genera salud desde la comunidad, la información y el acceso a herramientas éticas y actualizadas. El acceso a la plataforma PRISMA está disponible en https://prisma.cdmx.gob.mx/