Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

Zhi Dong Zhang fue detenido el pasado mes de octubre de 2024. Foto: RS

Tras la reciente comparecencia de Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, ante un tribunal federal en Brooklyn, se dio a conocer que el sujeto enfrenta cargos en Nueva York y Georgia, por distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, conspiración para la posesión y distribución de cocaína y metanfetamina, y delitos de lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Zhang lideraba una organización global dedicada a introducir grandes volúmenes de cocaína, fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos y otros países, además de blanquear millones de dólares provenientes de estas actividades ilícitas.

“Se le imputa por dirigir una organización global que introdujo enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina en nuestras comunidades y blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico”, menciona el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Todd W. Blanche.

Según la información obtenida a través de la acusación formal, se detalla que Zhang operaba presuntamente en nombre del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las organizaciones criminales más poderosas de México.

De ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Este es el impacto de la captura de Zhi Dong Zhang en las organizaciones criminales

Autoridades de Cuba y fuerzas federales de México confirmaron la recaptura de Zhi Dong Zhang cuando se encontraba huyendo de su arresto domiciliario en Santa Fe | Jovani Pérez / Infobae México

De acuerdo al agente especial a cargo Ricky J. Patel, de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la captura de Zhang es un golpe decisivo contra las organizaciones criminales que operan en Estados Unidos.

Patel afirmó: “Las presuntas acciones del acusado en nombre del Cártel de Sinaloa y el CJNG han reforzado las operaciones de organizaciones criminales transnacionales responsables de traficar con la muerte en casi todas sus formas, alimentando una epidemia de sobredosis, propagando la violencia y desestabilizando comunidades en todo Estados Unidos y más allá”.