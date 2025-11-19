México

Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

La negativa de la actriz a hablar con el famoso programa encendió los ánimos y Pati Chapoy aprovechó la transmisión para aclarar su postura y lanzar un mensaje contundente

Guardar
Lola Cortés rechaza entrevista con
Lola Cortés rechaza entrevista con Ventaneando tras su salida de La Granja VIP, generando polémica en el espectáculo mexicano (IG)

La reciente negativa de Lola Cortés a conceder una entrevista al programa Ventaneando ha generado una nueva ola de tensiones en el ámbito del espectáculo mexicano.

La reacción de Pati Chapoy, directora de espectáculos de TV Azteca y figura central del programa, no se hizo esperar, intensificando el debate en torno a la relación entre la prensa y los protagonistas del entretenimiento.

El conflicto se originó tras la salida inesperada de Cortés del reality show “La Granja VIP”, un hecho que ya había provocado el descontento de Chapoy por el rumbo que había tomado el programa.

Pati Chapoy responde a la
Pati Chapoy responde a la negativa de Lola Cortés y niega críticas hacia Dariana Romo en el programa Ventaneando (Captura de pantalla)

La situación escaló cuando se conoció que la actriz y conductora impuso una condición inusual para cualquier diálogo con los medios: solo aceptaría hablar si sus declaraciones no eran utilizadas por Ventaneando.

Según la versión de Chapoy, este veto respondía a un supuesto malestar de Cortés por comentarios que los conductores del programa habrían hecho sobre su hija, Dariana Romo.

Durante la transmisión de Ventaneando, Pati Chapoy abordó directamente la acusación y negó de manera enfática que existiera algún antecedente de críticas hacia la hija de la actriz.

No existe ningún antecedente de críticas” hacia Dariana Romo, afirmó la periodista en el espacio televisivo, desmarcándose de las razones esgrimidas por Cortés para evitar el contacto con el programa.

El conflicto entre Lola Cortés
El conflicto entre Lola Cortés y Ventaneando expone tensiones entre celebridades y medios de comunicación en México (Foto: Ig @tiopedritosola/@laacademiatv)

La postura de Chapoy fue aún más tajante al sugerir que, si Cortés no desea ser entrevistada por su equipo, busque otras alternativas mediáticas. “Ella dijo que no quería darle una entrevista a ‘Ventaneando’ que porque habíamos hablado mal de su hija. Por supuesto que no es cierto, pero ¿sabes qué?, si no quieren dar entrevistas… Me da mucha flojera, ¿eh?”, expresó la conductora, dejando clara su postura ante la negativa de la actriz.

Acto seguido, añadió: “Si no quiere dar una entrevista, que vaya a la casa de enfrente a ver si le hacen una entrevista”, en alusión directa a la televisora rival, Televisa.

Este episodio evidencia la persistente tensión entre figuras del espectáculo y los medios de comunicación, especialmente cuando se cruzan intereses personales y profesionales en el tratamiento de la información y la exposición pública.

Pati Chapoy sugiere que Lola
Pati Chapoy sugiere que Lola Cortés busque otras alternativas mediáticas tras el veto impuesto al programa de TV Azteca (TV Azteca)

El perfil mediático de Lola Cortés

Lolita Cortés, nacida como Dolores Vanessa Cortés Jiménez, es una actriz, cantante y bailarina mexicana. Ha desarrollado una amplia carrera en teatro musical, televisión y cine. Inició su trayectoria en la década de 1980 y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del teatro musical en México.

Cortés ha participado en producciones emblemáticas como “Vaselina”, “Anita la huerfanita”, “Peter Pan”, “La bella y la bestia” y “José el soñador”. Su habilidad vocal y su destreza en el baile la han llevado a recibir el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada.

La salida inesperada de Lola
La salida inesperada de Lola Cortés de La Granja VIP intensifica el debate sobre la relación entre prensa y figuras del entretenimiento (La Granja VIP)

En televisión, destacó como juez en varios reality shows de talento, especialmente en “La Academia”, donde su estilo directo y exigente marcó una pauta entre los programas de concursos musicales en México.

Además de su trabajo escénico, Cortés ha compartido su experiencia como docente y mentora de nuevas generaciones de artistas. Su carrera refleja disciplina, versatilidad y compromiso con el arte escénico en México.

Temas Relacionados

Lola CortésPati ChapoyVentaneandomexico-entretenimientoLa Granja VIP

Más Noticias

Rutina de pierna en solo 30 minutos para ganar masa muscular con ejercicios que puedes realizar en casa

Desarrollar los principales grupos musculares de las extremidades inferiores ayuda a mantener el equilibrio postural, optimizar el gasto calórico y potenciar la capacidad funcional en la vida diaria, según expertos en medicina deportiva

Rutina de pierna en solo

México vs Paraguay en vivo: Malagón impide el tercero de los guaraníes

El marcador se mantiene 1 - 2 a favor del conjunto guaraní, el Tricolor no ha logrado encontrar oportunidad de empate

México vs Paraguay en vivo:

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Andrea Nicolás compartió su día especial solo con su padre, Colate, mientras las redes sociales y los medios especulan sobre el distanciamiento con la famosa cantante mexicana

Hijo de Paulina Rubio cumple

Tres años de cárcel para quien cometa “stealthing”, la propuesta en el Congreso de Edomex

Este tipo de violencia se basa en el engaño y la vulneración del consentimiento de una de las personas que sostienen una relación íntima

Tres años de cárcel para

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los responsables de impartir justicia en ambos duelos

Play -In del Apertura 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Zhenli Ye

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon, permanecerá recluido en el Altiplano

De El Jerry a El Alucín: ellos son los influencers asesinados por presuntos vínculos con células del narcotráfico

Catean narcobodega en Morelos: había más de 100 kg de cristal y precursores químicos

Reportan que audiencia en EEUU de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” fue aplazada de nueva cuenta

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio cumple

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

El Oscar tan preciado que Iñárritu le dio a Tom Cruise: ¿Por qué la estrella de Hollywood no había ganado ese premio en 45 años?

William Levy ya sabe que fue el amor platónico de Ángela Aguilar y le manda un mensaje

DEPORTES

México vs Paraguay en vivo:

México vs Paraguay en vivo: Malagón impide el tercero de los guaraníes

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17