Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

Lola Cortés rechaza entrevista con Ventaneando tras su salida de La Granja VIP, generando polémica en el espectáculo mexicano (IG)

La reciente negativa de Lola Cortés a conceder una entrevista al programa Ventaneando ha generado una nueva ola de tensiones en el ámbito del espectáculo mexicano.

La reacción de Pati Chapoy, directora de espectáculos de TV Azteca y figura central del programa, no se hizo esperar, intensificando el debate en torno a la relación entre la prensa y los protagonistas del entretenimiento.

El conflicto se originó tras la salida inesperada de Cortés del reality show “La Granja VIP”, un hecho que ya había provocado el descontento de Chapoy por el rumbo que había tomado el programa.

Pati Chapoy responde a la negativa de Lola Cortés y niega críticas hacia Dariana Romo en el programa Ventaneando (Captura de pantalla)

La situación escaló cuando se conoció que la actriz y conductora impuso una condición inusual para cualquier diálogo con los medios: solo aceptaría hablar si sus declaraciones no eran utilizadas por Ventaneando.

Según la versión de Chapoy, este veto respondía a un supuesto malestar de Cortés por comentarios que los conductores del programa habrían hecho sobre su hija, Dariana Romo.

Durante la transmisión de Ventaneando, Pati Chapoy abordó directamente la acusación y negó de manera enfática que existiera algún antecedente de críticas hacia la hija de la actriz.

“No existe ningún antecedente de críticas” hacia Dariana Romo, afirmó la periodista en el espacio televisivo, desmarcándose de las razones esgrimidas por Cortés para evitar el contacto con el programa.

El conflicto entre Lola Cortés y Ventaneando expone tensiones entre celebridades y medios de comunicación en México (Foto: Ig @tiopedritosola/@laacademiatv)

La postura de Chapoy fue aún más tajante al sugerir que, si Cortés no desea ser entrevistada por su equipo, busque otras alternativas mediáticas. “Ella dijo que no quería darle una entrevista a ‘Ventaneando’ que porque habíamos hablado mal de su hija. Por supuesto que no es cierto, pero ¿sabes qué?, si no quieren dar entrevistas… Me da mucha flojera, ¿eh?”, expresó la conductora, dejando clara su postura ante la negativa de la actriz.

Acto seguido, añadió: “Si no quiere dar una entrevista, que vaya a la casa de enfrente a ver si le hacen una entrevista”, en alusión directa a la televisora rival, Televisa.

Este episodio evidencia la persistente tensión entre figuras del espectáculo y los medios de comunicación, especialmente cuando se cruzan intereses personales y profesionales en el tratamiento de la información y la exposición pública.

Pati Chapoy sugiere que Lola Cortés busque otras alternativas mediáticas tras el veto impuesto al programa de TV Azteca (TV Azteca)

El perfil mediático de Lola Cortés

Lolita Cortés, nacida como Dolores Vanessa Cortés Jiménez, es una actriz, cantante y bailarina mexicana. Ha desarrollado una amplia carrera en teatro musical, televisión y cine. Inició su trayectoria en la década de 1980 y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del teatro musical en México.

Cortés ha participado en producciones emblemáticas como “Vaselina”, “Anita la huerfanita”, “Peter Pan”, “La bella y la bestia” y “José el soñador”. Su habilidad vocal y su destreza en el baile la han llevado a recibir el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada.

La salida inesperada de Lola Cortés de La Granja VIP intensifica el debate sobre la relación entre prensa y figuras del entretenimiento (La Granja VIP)

En televisión, destacó como juez en varios reality shows de talento, especialmente en “La Academia”, donde su estilo directo y exigente marcó una pauta entre los programas de concursos musicales en México.

Además de su trabajo escénico, Cortés ha compartido su experiencia como docente y mentora de nuevas generaciones de artistas. Su carrera refleja disciplina, versatilidad y compromiso con el arte escénico en México.