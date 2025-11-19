La Granja VIP en vivo hoy 19 de noviembre: en la Asamblea se definirá el futuro de Kike Mayagoitia

El público de La Granja VIP eligió a Kike Mayagoitia para disputar el duelo de este martes frente a ‘El Patrón’, seleccionado por Fabiola Campomanes (La Capataz).
Se enfrentaron en un circuito de cuatro estaciones que exigió destreza y fuerza. La competencia resultó reñida, con advertencias para Kike por romper reglas.
Aunque las infracciones le costaron segundos, Kike superó a Alberto del Río. Sin embargo, de acuerdo con TV Azteca Noticias, habrá revisión de videos para determinar si el resultado se mantiene.
El granjero nominado podrá salvarse en próximos retos. Kim Shantal figura como la primera nominada de la semana por el legado de Manola Díez. Se anunciarán más nominados tras la asamblea de este miércoles.