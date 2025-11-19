México

La Granja VIP en vivo hoy 19 de noviembre: en la Asamblea se definirá el futuro de Kike Mayagoitia

Sigue el minuto a minuto del reality de TV Azteca previo a la sexta Asamblea

Guardar
13:43 hsHoy

Triunfo de Kike Mayagoitia será evaluado

El público de La Granja VIP eligió a Kike Mayagoitia para disputar el duelo de este martes frente a ‘El Patrón’, seleccionado por Fabiola Campomanes (La Capataz).

Se enfrentaron en un circuito de cuatro estaciones que exigió destreza y fuerza. La competencia resultó reñida, con advertencias para Kike por romper reglas.

Aunque las infracciones le costaron segundos, Kike superó a Alberto del Río. Sin embargo, de acuerdo con TV Azteca Noticias, habrá revisión de videos para determinar si el resultado se mantiene.

El granjero nominado podrá salvarse en próximos retos. Kim Shantal figura como la primera nominada de la semana por el legado de Manola Díez. Se anunciarán más nominados tras la asamblea de este miércoles.

Kim Shantal, la primera nominada
Kim Shantal, la primera nominada de la sexta semana. (La Granja VIP)

Temas Relacionados

La Granja VIPLa Granja VIP 202524/7TV Aztecamexico-entretenimiento

Últimas noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre: STC realiza revisión de trenes en dos líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Marcelo Ebrard reporta alza en la inversión extranjera directa en México: creció 15% en el último trimestre

El secretario de Economía señaló que este incremento significa confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y expectativa positiva a favor de México

Marcelo Ebrard reporta alza en

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que reciben 3 mil pesos, hoy 19 de noviembre

El Gobierno de México confirmó que la dispersión se realiza de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 19 de noviembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del índice de referencia

Christopher Uckermann sorprende con su nuevo aspecto y fans señalan doble moral: “Sólo critican a Maite Perroni”

Tras la participación de los exintegrantes de RBD en El Salvador, la atención se desvió a la percepción sobre sus cambios físicos

Christopher Uckermann sorprende con su

ÚLTIMAS NOTICIAS

La alianza pro-reformas que planea

La alianza pro-reformas que planea Milei: los gobernadores que mira Casa Rosada y el bloque clave para asegurar los votos

El riesgo país perforó el piso de los 600 puntos en un contexto de fuerte ingreso de dólares

Crisis de la industria textil: cuál es el plan que el sector le presentó al Gobierno para sobrellevar la caída del consumo

Continúa la búsqueda del joven argentino tras el impactante rescate en el mar de Chile: “Se me fue de las manos”

Mendoza: encontraron muerto a un hombre acusado de liderar una estafa piramidal millonaria

INFOBAE AMÉRICA

Los humanos modernos y neandertales

Los humanos modernos y neandertales podrían haber compartido besos, según un estudio de la Universidad de Oxford

Austin Butler rompió el silencio sobre los rumores de romance con Emily Ratajkowski

Ariana Grande explica por qué a ella y Cynthia Erivo les gusta tener tanto contacto físico en público

Lucas Bravo confirma un esperado cambio en su personaje de ‘Emily en París’: “¡Espero que hayamos atendido esa demanda!”

Dick Van Dyke confirmó que estuvo a punto de ser James Bond en los 60s: ¿por qué rechazó el personaje?

DEPORTES

Lluvia de críticas a Marcelo

Lluvia de críticas a Marcelo Bielsa tras la goleada histórica que sufrió Uruguay contra Estados Unidos

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

La cena íntima de un grupo de futbolistas de Boca Juniors junto a sus parejas

La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo