La Granja VIP en vivo hoy 19 de noviembre: en la Asamblea se definirá el futuro de Kike Mayagoitia

El granjero nominado podrá salvarse en próximos retos. Kim Shantal figura como la primera nominada de la semana por el legado de Manola Díez. Se anunciarán más nominados tras la asamblea de este miércoles.

Aunque las infracciones le costaron segundos, Kike superó a Alberto del Río. Sin embargo, de acuerdo con TV Azteca Noticias, habrá revisión de videos para determinar si el resultado se mantiene.

Se enfrentaron en un circuito de cuatro estaciones que exigió destreza y fuerza. La competencia resultó reñida, con advertencias para Kike por romper reglas.

El público de La Granja VIP eligió a Kike Mayagoitia para disputar el duelo de este martes frente a ‘El Patrón’ , seleccionado por Fabiola Campomanes (La Capataz).

Últimas noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre: STC realiza revisión de trenes en dos líneas Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Marcelo Ebrard reporta alza en la inversión extranjera directa en México: creció 15% en el último trimestre El secretario de Economía señaló que este incremento significa confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y expectativa positiva a favor de México

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que reciben 3 mil pesos, hoy 19 de noviembre El Gobierno de México confirmó que la dispersión se realiza de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 19 de noviembre La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales