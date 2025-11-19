Cómo hacer una casa de jengibre armable para Navidad

Las gomitas y bombones ayudan a la decoración — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de armar casitas de jengibre junto a la pareja o amigos encuentra sus raíces en la Europa medieval, cuando la repostería con especias comenzó a asociarse con las festividades invernales. A lo largo del tiempo, la preparación y el armado de estas casas se transformaron en una actividad compartida, incorporada dentro de las celebraciones de Navidad.

Cómo hacer plantillas para casitas de jengibre

Dibuja los moldes en papel manteca, recórtalos y colócalos sobre la masa estirada para marcar y cortar cada pieza con un cuchillo sin filo.

Medidas sugeridas para una casita pequeña

La masa debe estar lista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paneles laterales (paredes más cortas): 10 cm de ancho x 7 cm de alto

Paneles frontal y trasero: 10 cm de ancho x 13 cm de alto (incluye el techo a dos aguas). Marca el vértice superior a 13 cm de altura, traza una línea desde cada lado hasta ese punto central para formar el triángulo del techo.

Techo (dos piezas): 12 cm de largo x 7 cm de ancho

Si deseas descargar o imprimir plantillas, puedes encontrar modelos gratuitos en línea buscando “plantillas casa de jengibre PDF”.

Paso a paso para armar una casita de jengibre

Ingredientes

Para la masa:

350 g de harina de trigo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 cucharaditas de jengibre molido

1 cucharadita de canela molida

100 g de manteca a temperatura ambiente

175 g de azúcar mascabo o morena

1 huevo grande

4 cucharadas de miel o melaza

Para la decoración:

Glasé real (clara de huevo y azúcar impalpable)

Caramelos, grajeas, gomitas y confites a gusto

Instrucciones

Preparar la masa Tamizar la harina, el bicarbonato, el jengibre y la canela en un bol grande. Agregar la manteca y frotar con los dedos hasta obtener una textura arenosa. Sumar el azúcar. Batir el huevo con la miel o melaza y añadir a la mezcla anterior. Amasar hasta formar una masa homogénea. Envolver la masa en film y refrigerar al menos una hora. Corte de las piezas Precalentar el horno a 180°C. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar medio centímetro de espesor. Usar plantillas de papel para recortar las piezas principales: dos paredes laterales, dos paneles para el frente y fondo (uno con abertura para la puerta), y dos techos. Colocar las piezas en una placa forrada con papel manteca. Horneado Hornear durante 10 a 15 minutos o hasta ver los bordes firmes y dorados. Dejar enfriar por completo en la placa antes de manipular. Preparación del glasé real Batir una clara de huevo con 200 g de azúcar impalpable hasta lograr una mezcla blanca, espesa y brillante. Montaje de la casita Usar el glasé como cemento para unir las paredes sobre una base de cartón forrada. Dejar secar 10 minutos y colocar los techos asegurando con glasé. Esperar al menos 1 hora para que la estructura endurezca antes de decorar. Decoración Utilizar glasé real y golosinas para decorar techos, puertas y ventanas según tu gusto.

Consejos para la decoración de la casita de jengibre

Se pueden colocar gotas de limón para que el glass se seque más rápido — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Techo nevado: Coloca glasé real en los bordes del techo para simular nieve. Puedes dejar que gotee un poco para un efecto más natural.

Chimenea: Haz una chimenea pequeña con recortes de masa y pégala con glasé en un lateral del techo.

Ventanas: Usa caramelos transparentes (como caramelos duros triturados) para rellenar los huecos de las ventanas antes de hornear, así se derretirán y crearán un efecto de vidrio colorido.

Puerta: Adorna la puerta con grajeas, bastones pequeños de caramelo o una trenza fina de masa horneada.

Jardín: Coloca gomitas o confites alrededor de la base para crear arbustos, flores u otros detalles.

Muñecos: Usa masa sobrante para crear figuras como muñequitos, árboles o trineos y hornéalos junto con las piezas principales.

Trucos para que la casita de jengibre no se desarme

Deja secar bien la estructura antes de decorar para evitar que se desarme por el peso de las golosinas o el glasé.

Pegamento más fuerte: Si las superficies no se pegan bien, agrega unas gotas de jugo de limón al glasé para que se endurezca con mayor rapidez.

Bolsas para decorar: Coloca el glasé en una bolsa plástica resistente y corta una punta pequeña para usar como manga de decoración improvisada.