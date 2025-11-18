Sheinbaum niega impacto de alerta de Canadá por violencia y destaca llegada de turistas

La mandataria afirmó que seguirán llegando turistas. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló respecto a las advertencias emitidas por el gobierno canadiense a sus ciudadanos de no visitar tres estados por el aumento de la violencia.

“Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos... 11% más de turistas canadienses, osea que van a seguir llegando. México es hermosísimo y estas alertas, pues vamos a averiguarlas con la embajada de Canadá pero no sirven de mucho”, señaló la mandataria.

Además, la presidenta agregó que a pesar de ello, “siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses y europeos tanto al sureste como al centro de todo el país”.

La alerta de Canadá por violencia en México

El gobierno de Canadá emitió alertas a sus ciudadanos en caso de viajar a México. Sugirieron no hacer viajes regionales de no ser necesarios. (Captura de pantalla/ Gobierno de Canadá)

El Gobierno de Canadá emitió el 17 de noviembre de 2025 una alerta de viaje para 13 estados de México debido al riesgo de violencia y delincuencia organizada, recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones si visitan el país.

Entre las advertencias más relevantes, las autoridades canadienses subrayaron que en Sinaloa “se producen enfrentamientos violentos con frecuencia entre grupos armados rivales, incluso en Culiacán y algunas zonas de Mazatlán fuera de las principales áreas turísticas. Grupos armados han detenido vehículos en la carretera que une Culiacán con Mazatlán y en otras vías principales”.

A pesar de este énfasis, la alerta exceptuó a la ciudad de Los Mochis y a zonas específicas de Mazatlán, como el Centro Histórico al sur de la Avenida Gutiérrez Nájera, la carretera que conecta el Centro Histórico con el aeropuerto y las principales carreteras costeras hacia Playa Delfines, incluyendo Zona Cerritos y Zona Dorada.

El aviso, actualizado el 13 de noviembre de 2025, también incluyó recomendaciones para otras entidades. En Chiapas, se excluyeron de la alerta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Palenque y la carretera 186, así como San Cristóbal de las Casas y la carretera de peaje 190D entre esta ciudad y Tuxtla Gutiérrez. En Chihuahua, la ciudad homónima quedó fuera de la advertencia; en Colima, se exceptuó Manzanillo si se accede por vía aérea; en Guerrero, Ixtapa-Zihuatanejo; en Michoacán, Morelia y Pátzcuaro; en Nuevo León, Monterrey; en Sonora, Hermosillo, Guaymas/San Carlos y Puerto Peñasco; en Tamaulipas, Tampico; y en Zacatecas, la capital estatal.

Otras precisiones incluyeron restricciones en Guanajuato, en todas las áreas al sur de las carreteras 43D y 45D inclusive, en Jalisco (a menos de 50 km de la frontera con Michoacán), el Parque Nacional Lagunas de Zempoala en Morelos, y en Nayarit (a menos de 20 km de la frontera con Sinaloa y Durango).

Las autoridades recomendaron a los viajeros extremar precauciones, limitar movimientos, mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.

Además, indicaron que, en caso de ser víctima de un delito, es necesario denunciarlo de inmediato y presentar una denuncia formal en persona: “le conviene contratar a un abogado local para que lo represente y dé seguimiento a su caso después de su regreso a Canadá. De no hacerlo, las investigaciones podrían quedar incompletas o podrían demorarse considerablemente en llegar a juicio”, instruyó el Gobierno de Canadá.