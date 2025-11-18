Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Elementos de seguridad resguardando la zona del incidente. (FOTO: RRSS)

Una mujer identificada como Matilde Yadira “N”, de 55 años, murió al interior de una cámara de refrigeración de un supermercado en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió la mañana del pasado 17 de noviembre alrededor de las 09:40 horas, cuando empleados del establecimiento ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc en la colonia Fátima, encontraron a la trabajadora presuntamente inconsciente en el piso del área frigorífica.

Según sus compañeros, estiman que Matilde Yadira permaneció sin ser localizada por aproximadamente 20 minutos.

Según reportes de índicemedia Tlaxcala, los trabajadores llamaron al 911 y detallaron que paramédicos de Protección Civil de Apizaco arribaron al lugar para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin embargo, la empleada ya no contaba con signos vitales.

Minutos después se reportó la presencia de peritos del Instituto de Ciencias Forenses y agentes de la Policía de Investigación para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que peritan esclarecer lo ocurrido. Asimismo, detallaron que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para realizar la necropsia de ley que determinará la causa precisa del fallecimiento.

Aunque elementos de Protección Civil llegaron para brindar primeros auxilios a la víctima Yadira "N" ya no contaba con signos vitales. (FOTO: RRSS)

Tras los hechos, policías municipales acordonaron la zona mientras se notificaba a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, quienes supuestamente siguen tres líneas de investigación: un infarto fulminante, un accidente laboral o feminicidio.

Empresa señala probable afección cardiaca

Horas después de lo acontecido, Multimedios reportó que la Jefatura de Recursos Humanos del supermercado informó que, de acuerdo con los primeros indicios, la muerte pudo deberse a una afección cardiaca, mientras que algunos presuntos testimonios de trabajadores señalan que la mujer realizaba sus labores habituales cuando súbitamente dejó de responder.

Asimismo, el medio informó que el supermercado detalló haber brindado toda la colaboración necesaria a las autoridades para las investigaciones necesarias.

Finalmente, los medios locales apuntaron que la Fiscalía mantiene las hipótesis de que tras un posible infarto, la exposición prolongada al frío terminó con la vida de la víctima. Otras líneas de investigación no descartan negligencia laboral o la participación de un tercero.

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la UTT

Dos personas fueron detenidas en el estado de Sinaloa por su presunta participación en el asesinato del exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto Becerril Acoltzi, ocurrido el 2 de octubre de 2025 en esa entidad.

Los dos presuntos responsables del homicidio del rector de la universidad de Tlaxcala. Foto: FGE Sinaloa

Los arrestados fueron identificados como Kimberly “N”, de 27 años de edad, y Alfredo “N”, de 21, a quienes se les señala por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos por los que se les investiga ocurrieron el 2 de octubre de este año en un predio de la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz, en Tlaxcala, donde se localizaron sin vida dos cuerpos; uno de ellos identificado como el del exrector Humberto Becerril Acoltzi.