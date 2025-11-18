La Granja VIP: quién es el primer nominado de la sexta semana y el capataz

Filtran lista de eliminados, finalistas y concursante ganador. (La Granja VIP)

La sexta semana de La Granja VIP inició con cambios clave en la estructura del juego: la nominación de Kim Shantal y el nombramiento de Fabiola Campomanes como capataz definieron el rumbo de la competencia en esta nueva etapa.

La combinación de estrategias y tensiones en la casa continúa movilizando a los concursantes, quienes ajustan sus alianzas frente a la dinámica semanal.

Fabiola Campomanes, líder de la semana

La reciente competencia por la capitanía enfrentó a Fabiola Campomanes y La Bea en un reto que exigió resistencia y temple. Fabiola superó a su rival directa, por lo que se aseguró el rol de líder en la sexta semana de La Granja VIP.

Fabiola Campomanes

“Se sintieron nervios, y las ventajas del puesto le vendrían bien a cualquiera”, relató el medio sobre la tensa definición. La actriz ahora cuenta con poder de decisión sobre tareas, estrategias y asignaciones clave dentro de la casa, situación que influye directamente en el avance y permanencia de sus compañeros.

Ser capataz no solo implica gozar de ciertos privilegios, sino también establecer el tono y la dinámica del grupo, comprometiendo con esto el futuro inmediato de varios participantes en el reality.

El “Legado” de Manola Díez, ¿a quién nominó?

En la víspera, durante la gala dominical del 16 de noviembre, Manola Díez fue eliminada por decisión del público. Tras su salida, el reglamento le dio la oportunidad de nombrar al primer concursante en la placa de nominados.

Manola escogió a Kim Shantal, condicionando así la participación de esta última en uno de los momentos más críticos de la competencia.

La relación entre Manola Díez y Kim Shantal estuvo atravesada por diferencias que se extendieron durante las semanas previas, por lo que su elección no sorprendió a parte de la audiencia.

Kim Shantal inicia la sexta semana en situación vulnerable, dependiendo de su desempeño en las próximas pruebas y de la protección de sus compañeros o el público, bajo la atenta mirada de la nueva capataz.

Kim Shantal, la primera nominada de la sexta semana. (La Granja VIP)

Cabe recordar también que los cuatro peones de la semana seis de La Granja VIP son: Eleazar Gómez, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia y Teo.

Este martes se definirá el segundo nominado de la semana durante “El Duelo”, un enfrentamiento propuesto por la nueva capataz. El miércoles, la asamblea decidirá a dos nominados más mediante votación interna, intensificando la presión sobre los concursantes.

El jueves, la prueba de La Salvación permitirá que uno de los nominados quede exento de la placa, mientras que el viernes esa misma persona podrá salvar a un compañero y colocar a otro granjero en la lista, cumpliendo así la dinámica de La Traición.