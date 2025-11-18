México

Julio César Chávez Jr. regresa al ring tras ser arrestado, cuándo y dónde será la pelea

Después de ser vinculado con presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, el hijo de la leyenda peleará por primera vez desde junio

Guardar
Julio César Chávez Jr. confirmó
Julio César Chávez Jr. confirmó que su pelea contra el argentino Ángel Sacco será el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, marcando su regreso tras la liberación provisional que le permite continuar su proceso legal fuera de prisión. (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Durante una conferencia de prensa, Julio César Chávez Jr. confirmó que regresará al ring el próximo 24 de enero de 2026 para medirse ante el boxeador argentino Ángel Sacco en la Arena Potosí, en una pelea que marca el regreso del ex campeón mundial tras su pelea ante Jake Paul, en junio pasado.

“El boxeo me salvó la vida, gracias al boxeo estoy aquí platicando con ustedes de manera coherente” comentó el junior en conferencia de prensa con motivo del anuncio de su combate.

El hijo de la leyenda expresó su arrepentimiento por lo ocurrido: “Por ser joven, inmaduro, por ser hijo de Julio César Chávez, por el dinero que gané y por haber tomado malas decisiones, pero eso ya quedó en el pasado. Tengo dos años por delante para hacer lo que quizás no hice antes y llegar a San Luis Potosí no solo para cumplir con una pelea más, sino para dar la mejor pelea de mi carrera”, agregó.

Esta será la primera pelea del pugilista mexicano tras haber sido arrestado en Estados Unidos y deportado a México. A su llegada a la República Mexicana, fue detenido debido a una orden de aprehensión vigente en su contra por supuestos vínculos con actividades delictivas, incluyendo tráfico de armas.

Aunque fue vinculado a proceso, un juez le otorgó libertad provisional, lo que le permite continuar su proceso legal desde fuera de prisión mientras se prepara para su regreso al ring.

Por qué Julio César Chávez Jr. quedó en libertad provisional

Julio César Chávez Jr. salió
Julio César Chávez Jr. salió de prisión (X/ @USEmbassyMEX )

En agosto de 2025, el exboxeador fue vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, cargos que normalmente ameritan prisión preventiva. Sin embargo, un juez federal determinó que podría enfrentar el proceso en libertad, bajo estrictas medidas cautelares.

De acuerdo con el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal, pero autorizó la libertad provisional debido a que la Fiscalía no justificó la necesidad de mantener al boxeador en prisión.

La audiencia, que se realizó de manera virtual y duró cerca de tres horas, marcó el inicio de una investigación complementaria que se prolongará por tres meses. La Fiscalía presentó 21 pruebas, de las cuales nueve vinculan directamente a Chávez Jr., pero la defensa las calificó mayormente como indicios especulativos.

¿Cuál es el presunto vínculo de Chávez Jr. con el narcotráfico?

Julio César Chávez Jr. enfrenta
Julio César Chávez Jr. enfrenta problemas legales en EEUU por portación ilegal de armas, mientras en México es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Infobae México / Jovani Pérez)

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el deportista enfrenta una orden de detención activa en México y es señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización criminal que las autoridades estadounidenses clasifican como grupo terrorista.

En un comunicado divulgado por el DHS, se informó que Julio César Chávez Jr., hijo mayor del legendario boxeador, ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2, la cual tenía vigencia hasta febrero de 2024.

Aunque al principio su ingreso a Estados Unidos fue legal, las autoridades señalan que Julio César Chávez Jr. posteriormente excedió el tiempo permitido de estancia y está siendo investigado en México por su posible participación en delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos.

Temas Relacionados

Julio César Chávez JrBoxeoDelincuenciamexico-deportes

Más Noticias

Marcelo Ebrard llega a Morelia con su equipo para avanzar en el Plan Michoacán

El plan fue anunciado el 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard llega a Morelia

Beca Rica Cetina 2025: fecha de inicio para la entrega de tarjetas Bienestar y cómo recibir el plástico

El programa abrió su última convocatoria en septiembre y octubre para incorporar a nuevos beneficiarios

Beca Rica Cetina 2025: fecha

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el octavo capítulo de este martes 18 de noviembre

La gran final de este reality show será el martes 16 de diciembre

La Más Draga 7: ella

Hermano de AMLO minimiza crisis de desaparecidos en Tabasco: “andaban de parranda”

Durante su comparecencia ante el congreso local, el secretario de Gobierno señaló que algunas personas reportadas como desaparecidas en el estado, en realidad no lo están

Hermano de AMLO minimiza crisis

Localizan en Baja California Sur el cuerpo de Mikey Rijavec, influencer estadounidense que pidió ayuda días antes

El conocido creador de contenido había compartido que su embarcación tenía una avería

Localizan en Baja California Sur
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades blindarán la Expo Feria

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

Detienen a “El topo” y siete personas más en Macuspana y Jalpa, Tabasco

Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja 5 muertos en Puebla: autoridades señalan narcomenudeo o cobro de piso

Canadá actualiza alerta de viaje a 14 estados por violencia y crimen en México

ENTRETENIMIENTO

La Más Draga 7: ella

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el octavo capítulo de este martes 18 de noviembre

Localizan en Baja California Sur el cuerpo de Mikey Rijavec, influencer estadounidense que pidió ayuda días antes

Qué ver esta noche en Disney+ México

Grupo Firme y Arcángel sorprenden con show en el que revelan su nueva canción

Adrián Marcelo revela la verdadera razón por la que fue hospitalizado de emergencia

DEPORTES

Perro Bermúdez recuerda a Paco

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026

Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026