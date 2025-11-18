Este es el estado de salud de Adrián Marcelo tras haber sido hospitalizado de emergencia (Foto: Instagram/@arianmacaerlo10)

El estado de salud de Adrián Marcelo, ex participante de La Casa de los Famosos México, generó incertidumbre en sus seguidores después de que este lunes fue hospitalizado de emergencia.

Aunque de forma aparente el ‘comediante’ ya habría sido dado de alta, de acuerdo a sus mismas historia y fotos compartidas en su cuenta de Instagram, hasta el momento el polémico famosos no ha dado detalles sobre las causas de su ingreso ni sobre el diagnóstico recibido.

Sumado a ello, ha dejado en claro que sus próximas presentaciones en el país no serán canceladas por dicho tema de salud que generó gran preocupación y revuelo en redes sociales, pues Adrián Marcelo sumó los detalles en dichas publicaciones, se espera que el youtuber comparta más detalles conforme su condición médica sea aún más optima.

El ex participante de ‘La Casa de los Famosos México 2′ alarmó a sus seguidores con la noticia (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

Adrián Marcelo comparte fotografía desde el hospital e inquieta a sus seguidores

Durante el pasado lunes 17 de noviembre, Adrián Marcelo publicó en sus historias de Instagram una imagen donde aparece recostado en una camilla de hospital. Acompañó la fotografía únicamente con la frase “vida de comediante” y la canción “Another Day in Paradise”, de Phil Collins. La publicación no incluyó explicación alguna sobre su estado, lo que desató inquietud inmediata entre sus seguidores.

El youtuber originario de Monterrey evitó dar información precisa sobre su condición de salud o los motivos de la atención médica. Ante los mensajes de preocupación, respondió solamente con emojis de corazón, una carita feliz y un ícono de agradecimiento. La ausencia de información concreta alimentó la especulación sobre su salud y provocó que en redes sociales circularan mensajes pidiendo una pronta recuperación.

Alta médica y silencio persistente de Adrián Marcelo

Pocas horas después de su publicación, diversos medios confirmaron que Adrián Marcelo ya había sido dado de alta y se encontraba fuera del hospital. No obstante, ni el ex participante del reality show ni su equipo han emitido un comunicado oficial que explique la razón detrás del ingreso. Existe expectativa sobre una futura aclaración por parte del propio comediante o de su representante.

Mientras tanto, las especulaciones continúan entre sus seguidores, quienes esperan nuevas actualizaciones sobre su estado. La ausencia de detalles ha mantenido la conversación activa en X e Instagram, donde mensajes de apoyo y rumores han sido una constante desde el lunes por la tarde.

Adrián Marcelo evitó proporcionar detalles que aclararan su condición o motivos de atención médica. (@adrianmarcelo10, Instagram)

Quién es Adrián Marcelo

Adrián Marcelo es un comediante y generador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, conocido por su estilo ácido y su participación en proyectos como el pódcast “Somos dos” y el reality La Casa de los Famosos México, temporada 2. Su presencia en las redes sociales y su enfoque provocador lo han convertido en un personaje relevante para la audiencia joven y usuaria de plataformas digitales.