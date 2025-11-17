Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 17 de noviembre

Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

"Si sube la gasolina, sube todo", es la frase popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos automóvil o no.

Aunque claramente los más interesados en el valor de las gasolinas son los automovilistas, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tráfico en las autopistas de Nuevo León, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, manejar.

Por todo lo antes dicho, es fundamental mantenerse informado sobre los precios de la gasolina y el diésel para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de los combustibles en todo el territorio mexicano. Aquí están los de este 17 de noviembre en Nuevo León.

El precio de la gasolina por litro hoy en Nuevo León

La gasolina regular se vende en un promedio de 23.379 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 27.087 pesos el litro.

Mientras que el diésel está en un promedio de 25.946 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Cuánto costará la gasolina en México este 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

