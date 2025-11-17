Clara Brugada afirma que la marcha de Gen Z fue convocada para golpetear a la 4T y señalarlos como represores

CRÉDITO: Jesus Áviles

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que la marcha de la Generación Z realizada el pasado 15 de noviembre fue promovida por grupos de oposición, con el único objetivo de golpear a la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Explicó que la convocatoria se hizo pública desde días previos, tanto en redes sociales como a través de llamadas abiertas realizadas por los grupos organizadores.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, la marcha se desarrolló mayormente sin incidentes ni actos vandálicos, con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos durante todo el recorrido, durante la primer hora de la movilización.

¿Qué es lo que buscaron los manifestantes?

Brugada expuso que los organizadores de la marcha buscaban dos objetivos principales: mostrar la existencia de un movimiento de oposición a la Cuarta Transformación (4T) y establecer la idea de que el gobierno capitalino había respondido con represión a jóvenes que se identifican como la Generación Z. Según su versión, la manifestación no logró llenar el Zócalo.

Información en proceso....