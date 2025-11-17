México

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Un operativo coordinado permitió ubicar y detener a un hombre señalado por delitos de alto impacto

Guardar
Las autoridades detuvieron a El
Las autoridades detuvieron a El Furcio en Michoacán (FGEO)

“El Furcio” fue detenido el pasado 14 de noviembre luego de un operativo conjunto entre las autoridades de Michoacán y Oaxacare, pues estaba identificado como presunto líder de una célula delictiva con operaciones en Matías Romero.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el motivo del arresto fue por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Según la institución, su historial delictivo y la gravedad del crimen que motivó la orden de aprehensión , ya que suponía un riesgo para la población en el Istmo de Tehuantepec.

El arresto de El Furcio

Las autoridades coordinaron operaciones y
Las autoridades coordinaron operaciones y lograron detenerlo en Michoacán. (Gobierno de México)

La detención de “El Furcio” corresponde a una orden judicial emitida por el homicidio de E.J.A., quien también era señalado como líder de una célula criminal en Matías Romero. De acuerdo con datos extraoficiales, pertenecería a La Familia de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca identificó a C.A.E.L. como principal sospechoso del asesinato, el cual sucedió en un contexto de violencia entre grupos delictivos en la zona.

El crimen que originó la investigación sucedió el 16 de diciembre de 2022, en un camino de terracería que conduce a la ranchería Guigulana, dentro de la colonia Ojo de Agua, en Santo Domingo Petapa, Oaxaca.

Según los datos emitidos por las autoridades, la víctima descendió de un vehículo y fue atacada con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte de manera instantánea en el lugar.

Este hecho, enmarcado en la disputa entre organizaciones criminales, motivó la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro (UPES).

La localización y captura de “El Furcio” requirió la colaboración entre la FGEO, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una vez que las investigaciones ministeriales permitieron ubicar al imputado en Michoacán, las autoridades de ambos estados coordinaron la ejecución de la orden de aprehensión, lo que permitió su detención sin incidentes reportados.

El historial de C.A.E.L. incluye antecedentes penales y procesos judiciales previos por su presunta participación en actividades de grupos criminales en Michoacán. Esta información, revelada durante las investigaciones ministeriales, refuerza la relevancia de su captura para las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado en la región.

Tras la detención, se realizaron los procedimientos legales necesarios para trasladar al imputado a Oaxaca y ponerlo a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde enfrentará el proceso judicial por el delito de homicidio calificado con ventaja.

La también conocida como Familia Michoacana, es una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y actividades ilegales. Su principal líder Nazario Moreno González, fue abatido en 2014.

Su origen se remonta a 1980 cuando vigilantes clandestinos comenzaron a combatir el narcotráfico en el estado de Michoacán. Diez años más tarde, la organización formó una alianza con el Cártel del Golfo para expulsar a la Familia Valencia.

Posteriormente, 20 años más tarde, se fracturó y mientras una facción conservó el nombre, la otra optó por autodenominarse Los Caballeros Templarios. Esto desató una guerra en Michoacán y estados aledaños.

Temas Relacionados

El FurcioLa Familia MichoacanaCrimen organizadoIstmo de TehuantepecHomicidio calificadoFiscalía General del Estado de OaxacaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Revista nombra a Belinda y Cazzu como ´Figuras del Año’ y en redes recuerdan la polémica de Ángela Aguilar

En el 2024, la esposa de Christian Nodal fue nombrada la ‘Mujer del Año’ desatando la furia de miles en redes

Revista nombra a Belinda y

Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores tras compartir foto desde el hospital

El youtuber evitó proporcionar detalles que aclararan su condición o motivos de atención médica

Adrián Marcelo preocupa a sus

Cómo revertir el hígado graso siguiendo estos cinco consejos clave que también ayudan a prevenir diabetes y obesidad

De acuerdo a recientes estudios, una de cada cuatro personas en el mundo desarrolla hígado graso no alcohólico

Cómo revertir el hígado graso

Polémico discurso de Carín León en los Grammy siembra dudas sobre un rompimiento con Pepe Aguilar

Las palabras del cantautor han sido interpretadas como una respuesta sutil a un discurso de Ángela Aguilar carente de humildad

Polémico discurso de Carín León

Policía de CDMX detalló el paso a paso para repeler agresiones en marcha de la Generación Z

Pablo Vázquez Camacho informó que las autoridades solo iban equipadas con objetos de defensa como escudos, rodilleras, coderas y chalecos

Policía de CDMX detalló el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan narcobloqueos y quema de

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

Los últimos videos que compartió El Jerry minutos antes de ser asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Revista nombra a Belinda y

Revista nombra a Belinda y Cazzu como ´Figuras del Año’ y en redes recuerdan la polémica de Ángela Aguilar

Adrián Marcelo preocupa a sus seguidores tras compartir foto desde el hospital

Polémico discurso de Carín León en los Grammy siembra dudas sobre un rompimiento con Pepe Aguilar

La Granja VIP en vivo hoy: Sergio Mayer Mori asegura que su papá ‘no tiene talento’ y genera fuerte polémica

Acusan a Ricardo Peralta de hacer fraude para que César Doroteo no fuera eliminado de La Granja VIP

DEPORTES

El día en que el

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU

Geo González, comentarista de TUDN, anuncia que venció al cáncer por segunda vez

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Dominik Mysterio compara su derrota con el clásico del fútbol mexicano: “Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente”

América vs Tigres: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la final de la Liga Mx Femenil?