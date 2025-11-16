Sofía Villalobos ofrece disculpas tras publicar la falsa muerte del productor Pedro Torres

Afirman que el productor sufre enfermedad incurable. (YouTube)

La noche del 15 de noviembre circuló en la farándula mexicana un rumor que encendió alarmas: la supuesta muerte del productor Pedro Torres. La versión tomó fuerza en cuestión de minutos dentro de X, antes Twitter, debido al estado de salud del creador de Big Brother y Mujeres asesinas, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde septiembre.

Sin embargo, la noticia resultó falsa. Horas después, familiares y figuras del espectáculo desmintieron por completo el presunto fallecimiento.

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable. (Instagram)

La publicación que encendió todo

La controversia creció cuando la periodista Sofía Villalobos aceptó que ella misma contribuyó a la difusión del dato. A través de su cuenta en X, ofreció disculpas públicas por haber compartido la información sin verificarla con fuentes directas.

En su mensaje reconoció el error: “Lamento profundamente la confusión que se ha dado por la noticia que alguien me confirmó de muy buena fuentes, sobre el fallecimiento de Pedro, que por suerte, se encuentra bien”.

La comunicadora reiteró que confió en una persona cercana al entorno del productor, pero admitió que debió corroborar la versión antes de publicarla. Más adelante escribió: “El productor Pedro Torres se encuentra bien, tranquilo y luchando por su salud, desgraciadamente fue una desafortunada noticia, la que me atreví a escribir, confiando en una fuente muy cercana. Es la primera vez que tengo que disculparme por una noticia, que resulta falsa, y espero que no tenga que volver a hacerlo en mi vida. Lamento profundamente el daño que pueda haber ocasionado”.

La periodista Sofía Villalobos aceptó que ella misma contribuyó a la difusión del dato. (@SofiaVillalobos, X)

Mientras el rumor se expandía, la actriz Lucía Méndez fue una de las primeras en detener la especulación. El periodista Sebastián Reséndiz informó que habló con ella y que Méndez confirmó que Torres permanece estable. El comunicador Carlo Uriel también contactó a Abraham Torres, hermano del productor, quien aseguró que Pedro está con vida.

La atención sobre su estado aumentó después de que se revelara que el productor organizó reuniones privadas para despedirse de personas cercanas, gesto que buscó afrontar emocionalmente el avance de la ELA. Esta enfermedad neurodegenerativa, conocida por afectar la movilidad, el habla y la respiración, mantiene al productor en una etapa vulnerable.

A lo largo de su carrera, Pedro Torres transformó la televisión mexicana al introducir formatos internacionales y dirigir proyectos que marcaron una generación. Su legado incluye la producción de videoclips icónicos y la creación de series que renovaron la narrativa televisiva.

Tras el episodio, las disculpas de Villalobos se convirtieron en un recordatorio sobre la importancia de la verificación periodística, especialmente cuando se trata del estado de salud de figuras públicas. Mientras tanto, la comunidad artística mantiene su respaldo al productor, cuya influencia permanece como una pieza central en la historia del entretenimiento nacional.