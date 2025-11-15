Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Gustavo Lema, antiguo DT de Pumas, llegaría a club de Chile como nuevo proyecto. Crédito: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

El futbol de Latinoamérica recibiría este fin de semana una noticia que genera expectativa: Gustavo Lema llegaría como nuevo director técnico del Audax Italiano, equipo de la Primera División de Chile.

La información fue adelantada por el periodista especialista en fichajes César Luis Merlo, quien detalló que el estratega argentino firmó contrato hasta diciembre de 2026 y asumirá funciones de inmediato, debutando frente a Everton de Viña del Mar el siguiente viernes 27 de noviembre.

El equipo chileno se encuentra en la séptima posición del Campeonato Nacional de Chile. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del antiguo entrenador de Pumas se daría en un momento clave para el club, que busca consolidar su posición en la tabla y asegurar un cupo en torneos internacionales.

Las necesidades del Audax Italiano con la llegada de<b> </b>Gustavo Lema

Aunque el Audax Italiano no atraviesa una crisis profunda, la irregularidad en los últimos partidos y la reciente salida de Juan José Ribera han obligado a la directiva a tomar decisiones rápidas. El fichaje de Lema representaría un rotundo cambio de rumbo con la intención de estabilizar al equipo y darle un nuevo aire competitivo.

El club chileno actualmente marcha en la parte media-alta de la clasificación, ocupando la séptima posición de la tabla y con posibilidades reales de mantenerse en zona de Copa Sudamericana.

El entrenado chileno no pudo lograr los objetivos planteados por el club para permanecer en el banquillo. REUTERS/Natacha Pisarenko

Sin embargo, la presión de rivales como Colo Colo y Huachipato, sumado a la necesidad de asegurar resultados inmediatos, obligan a la dirigencia a apostar por un perfil joven. Lema, que trabajó durante años como auxiliar de Antonio Mohamed, llega con la misión de imprimir disciplina y frescura táctica.

Según el reporte, Lema asumiría oficialmente el cargo desde el lunes posterior al anuncio y tendrá como primera prueba el duelo contra el Everton de Viña. La apuesta es clara: consolidar al equipo en la recta final del torneo y construir un proyecto estable hacia el futuro.

La experiencia de Lema como DT

Es importante señalar que este sería apenas el segundo club que Lema dirige como entrenador principal. Su experiencia previa fue con Pumas de la Universidad en la Liga MX, donde estuvo al frente de 54 partidos, con un balance de 23 victorias, 13 empates y 18 derrotas.

Llegó al banquillo universitario tras la salida de Antonio Mohamed, con quien había trabajado como auxiliar. Sin embargo, su ciclo terminó en febrero de 2025, luego de una ola de críticas y comentarios negativos por sus decisiones tácticas en partidos importantes que le costaron puntos a los auriazules.

Aunque su paso por Pumas fue discreto y bastante criticado, le permitió adquirir experiencia en una liga altamente competitiva. Ahora, en Chile, obtendría la oportunidad de relanzar su carrera y demostrar que puede consolidarse como un técnico de peso en Sudamérica.

Gustavo Lema, conferencia de prensa Pumas vs Cruz Azul jornada 13 del Clausura 2024 (Marlem Suárez/ Infobae México)

En este sentido, el reto sería claro: mantener al club en una zona de competencia directa y construir un proyecto sólido hasta 2026. Si logra resultados positivos, Lema podría consolidarse como un entrenador respetado de la región y adquirir nuevas oportunidades en otros equipos. Su llegada representaría tanto un desafío como una revancha personal, en un momento clave para su trayectoria.