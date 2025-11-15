“Perdón”: el instante en que Ángela Aguilar toma a Nodal de la mano y deja a Vadhir Derbez con la palabra en la boca

(TikTok)

Un supuesto momento de tensión entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Vadhir Derbez se volvió uno de los temas más comentados tras la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.

Un video viral en redes sociales habría mostrado una interacción incómoda entre las celebridades, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores del evento.

Cómo fue el momento

La escena tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron su entrada como pareja.

En ese instante, Vadhir Derbez, actor e hijo de Eugenio Derbez, se encontraba en la entrada y se acercó para saludarlos.

“Hola, ¿cómo estás?“, se le escucha decir mientras saluda a Ángela y estrecha la mano de Nodal.

Angela Aguilar and Christian Nodal pose on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

A esto, Aguilar le contestó: “Hola, ¿bien y tú?“ y Vadhir remarcó: ”Bien, aquí dándolo todo, tú sabes".

Para ese momento,Ángela se limitó a decir: ‘Muy bien’.

Derbez les preguntó qué día habían llegado y la hija de Pepe Aguilar señaló: “antier”.

Tras dicha situación, Ángela agarró a Nodal de la mano y se fue con él entre la gente. En el clip sólo se escucha que ella dice: ‘perdón’ y Vadhir le responde: ‘Ahorita los veo’.

La breve interacción, capturada en una grabación difundida en TikTok, dejó la sensación de incomodidad entre los usuarios.

Los involucrados fueron captados en los Latin Grammy 2025 (Tiktok/elytorres_91)

Critican a Ángela y Nodal

La reacción en redes sociales fue inmediata. Numerosos usuarios criticaron la actitud de Ángela Aguilar y Christian Nodal, calificando su saludo como “nefasto” y acusándolos de menospreciar a Vadhir Derbez.

Los comentarios abundaron en plataformas como TikTok y X, donde se leía: “Hacen de menos a las personas”, en referencia a la pareja.

Al mismo tiempo, muchos internautas destacaron la humildad y sencillez de Vadhir, resaltando su disposición para saludar y su comportamiento modesto.