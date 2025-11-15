México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a estas beneficiarias les toca pago en la semana del 17 al 21 de noviembre

Las letras que podrán cobrar durante los próximos días

Mantente atenta a los próximo depósitos de Pensión Mujeres Bienestar

Desde el lunes 3 de noviembre del 2025, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron a recibir el depósito bimestral, siguiendo el esquema habitual que organiza la entrega según la inicial de la CURP de cada participante.

Esta política social, impulsada por el gobierno de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum desde inicios de 2025, está dirigida a mujeres de 60 a 64 años y se implementa en las 32 entidades federativas. El programa otorga un apoyo económico de 3 mil pesos cada dos meses, que se deposita a través de la tarjeta Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar sigue con sus pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre

Al alcanzar los 65 años, las beneficiarias de este esquema pasan de manera automática a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que incrementa el monto bimestral a 6 mil 200 pesos. De este modo, el programa garantiza una transición directa hacia un beneficio mayor al cumplir la edad establecida.

La semana que va del 17 al 21 de noviembre estas beneficiarias recibirán su pago. Cabe mencionar que el día lunes 17 de noviembre no habrá depósitos.

  • Letra M | martes 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre
  • Letra P, Q | jueves 20 de noviembre
  • Letra R | viernes 21 de noviembre

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cuentan con varias opciones para verificar si el pago ya fue depositado en su cuenta. Para quienes prefieren el uso de tecnología, la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, permite consultar el saldo actualizado y los movimientos recientes de la tarjeta, ofreciendo una vía inmediata y segura para confirmar los depósitos.

Además, existe la alternativa de acudir personalmente a cualquier sucursal del Banco del Bienestar. Ahí, al introducir la tarjeta en los cajeros automáticos, es posible consultar tanto el saldo disponible como los últimos abonos. Para planificar con mayor certeza, consultar el calendario oficial del programa resulta útil, ya que indica las fechas asignadas para los depósitos a las beneficiarias.

En caso de dudas o si se requiere atención personalizada, está habilitada la Línea Bienestar en el número 800 639 42 64, así como los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, donde se pueden resolver inquietudes relacionadas con la pensión o aclarar aspectos sobre los pagos y procesos administrativos.

