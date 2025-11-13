Pensión Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de noviembre

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que otorga un total de 6 mil 200 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar constituye un programa social promovida por el Gobierno de México y está dirigido a personas mayores de 65 años.

Cada bimestre, quienes forman parte del padrón reciben un depósito de 6 mil 200 pesos, transferido de manera directa en tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Con este esquema, se busca que quienes se encuentran en este rango de edad dispongan de una pensión continua para cubrir gastos fundamentales, con la intención de fortalecer su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar, entregar y supervisar los recursos de la Pensión Bienestar, además de las tareas de inscripción, pagos y atención para los beneficiarios.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar, entregar y supervisar los recursos de la Pensión Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Datos divulgados por el Gobierno de México señalan que el depósito más reciente correspondiente a este apoyo se realizó en septiembre.

La calendarización de los pagos depende de la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios, lo que permite ordenar la entrega de los fondos.

A través de los canales oficiales, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, difundió la programación para los pagos de noviembre de 2025.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Se informa que los depósitos siguen el orden de la inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Corresponde a la última entrega anual del programa, que comprende los meses de noviembre y diciembre.

Como se expuso antes, los pagos arrancaron el lunes 3 de noviembre para ciertos beneficiarios y adultos mayores; hasta el momento ya existe una relación de personas que recibieron el monto bimestral de la Pensión Bienestar.

Esta es la letra de beneficiarios que han cobrado el pago de noviembre de la Pensión Bienestar 2025

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre ya se hicieron a algunos beneficiarios y hasta este jueves 6 del presente mes, estos son los adultos mayores de 65 años de edad que ya han cobrado el programa social.

Letras | Día | Noviembre

A Lunes 3

B Martes 4

C Miércoles 5

C Jueves 6

D, E, F, Viernes 7

G Lunes 10

G Martes 11

H, I, J, K Miércoles 12

L Jueves 13

Por lo tanto, y hasta el momento, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que ya han cobrado este apoyo económico de 6 mil 200 pesos son las personas cuya primera letra del apellido paterno comienza con las letras A hasta la L.

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Los pagos continuarán este viernes 7 de noviembre con los beneficiarios cuya primera letra del apellido comiencen con la letra M.