“Hablé con ella”: Ernesto Laguardia revela cómo está Angélica Vale fuera de cámaras tras su divorcio con Otto Padrón

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón continúa generando reacciones en el medio artístico, y esta vez fue Ernesto Laguardia, uno de sus amigos más cercanos, quien decidió hablar abiertamente sobre cómo se encuentra la actriz en este momento de intensos señalamientos, rumores cruzados y atención mediática.

Durante un encuentro con la prensa, el actor respondió a preguntas directas sobre la situación actual de Angélica Vale y su relación de amistad con ambos.

Laguardia no evadió el tema e incluso compartió detalles de su comunicación reciente con la protagonista de La fea más bella, dejando ver un panorama de apoyo, cercanía y contención emocional en medio del caos mediático.

Lo que dijo Ernesto Laguardia

El actor fue abordado por reporteros, quienes le preguntaron: “¿Algún mensaje para Angélica Vale que está atravesando su…?”.

Angélica Vale rompe el silencio tras rumores de infidelidad en su divorcio. (Cuartoscuro)

Laguardia respondió con total honestidad:“Oye, hoy, hoy estuve ahí hablando con ella y por mensajes. Eh, está bien, es una mujer muy fuerte. Yo le mando un beso enorme. Obviamente es un paso muy difícil, pero, pues todos los que la queremos, admiramos, respetamos desde hace tantos años”, dijo.

Además, dejó claro que mantiene amistad con ambos:“Otto es también un querido amigo nuestro y, y bueno, nadie sabe lo que pasa detrás de la puerta. Simplemente estar, hacerlos fuertes, quererlos, que sientan nuestro apoyo y nuestro cariño".

Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

Cuando se le cuestionó si esto dividiría su cercanía con alguna de las partes, fue contundente: “Yo no separo mi amistad con nadie. Yo a Otto lo conozco hace cincuenta años y a Angi igual, eh, siempre ha sido una situación de respeto, de apoyo, de cariño entre todas las familias".

Finalmente pidió respeto para los dos:“No sé, pero mira, lo que te puedo decir es que yo los respeto. Yo les invito a todos ustedes a que los respetemos igual, porque, pues no tenemos más que apoyarlos y hacerlos fuerte en una situación difícil, ¿no?”.

¿Qué ha pasado con Ángelica y Otto?

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón se volvió uno de los escándalos más comentados del año. Tras 14 años de matrimonio, dos hijos y una relación que parecía estable, el divorcio llegó acompañado de versiones contradictorias, señalamientos y especulaciones.

Angélica Vale cumple 50 años este 11 de noviembre. (CUARTOSCURO)

La actriz se mostró sorprendida por la filtración del proceso y expresó su postura públicamente:“No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino no voy a hablar, primero porque mis abogados me han dicho que no hable y dos porque nunca he estado en escándalos”.

A través de su programa de radio, Vale afirmó que más adelante romperá el silencio:“Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión.”Y remató: “No me voy a quedar callada”.

A la polémica se sumaron rumores sobre una presunta relación con el bailarín Julio Ramírez, así como supuestos conflictos económicos con Otto Padrón. Al mismo tiempo, Javier Ceriani aseguró que —según sus indagatorias— habría sido Angélica quien pidió el divorcio, no Otto, como inicialmente circuló.

Mientras tanto, Angélica Vale mantiene silencio estratégico y se centra en lo legal, pidiendo espacio y evitando participar en la guerra mediática. Laguardia, en ese sentido, refleja el sentir de quienes la conocen: apoyo, respeto y la certeza de que atravesará este momento con fortaleza.