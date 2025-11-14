México

“No tenemos facultades”: Adán Augusto López niega petición de Noroña para excluir al PAN

El tabasqueño aclaró que legalmente no se puede impedir a los representantes de los partidos su participación en las sesiones de la Jucopo

Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López. Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Adán Augusto López, negó la petición de su compañero Gerardo Fernández Noroña para excluir al Partido de Acción Nacional (PAN) de los órganos de gobierno de la Cámara Alta.

Un día después de darse a conocer el oficio, con la petición formal, de Fernández Noroña, el coordinador de Morena apuntó que no es posible “desconvocar” a los representantes panistas, pues la Jucopo, y tampoco la Mesa Directiva, tienen facultades para llevar a cabo tal acción.

No podemos, no tenemos facultades o no tiene facultad el presidente de la Junta de Coordinación Política para desconvocar, o para no convocar, o para negarle al representante del grupo parlamentario la participación en las sesiones”, explicó el tabasqueño ante la prensa.

La tarde del 12 de noviembre se dio a conocer el oficio con el cual el senador Fernández Noroña pide al presidente de la Jucopo excluir a los representantes de la bancada del PAN debido a que éstos constantemente lo atacan a él y al movimiento de la 4T.

El senador Fernández Noroña se quejó de ser blanco de ataques del PAN. FOTO: Archivo

Al respecto, Adán Augusto López dijo comprender la postura de su compañero de bancada, sin embargo, aclaró que el espíritu de la Cámara se basa en la pluralidad política y el reglamento interno no permite apartar a los miembros de un partido.

“Entiendo y escucho la propuesta, o la postura del compañero senador Gerardo Fernández Noroña, pero, pues es imposible cumplir de manera afirmativa a su petición”, atajó Adán Augusto.

Aunque dijo que dará una respuesta formal a Noroña, el presidente de la Jucopo aseguró que Ricardo Anaya, coordinador del PAN, seguirá participando en las reuniones de este órgano de gobierno.

Aún así, el morenista dejó ver que comparte la postura de Gerardo Fernández Noroña respecto a los posicionamientos y críticas desde el PAN.

“Entiendo la posición política de Gerardo, y más allá de que yo comparta o no su posición política, pues legalmente no podríamos hacer algo como lo que él está peticionando”, apuntó el ex secretario de Gobernación.

Carta de Noroña a Adán
Carta de Noroña a Adán Augusto (1/2). Foto: x.com/@fernandeznorona

Adán Augusto rechaza hacer llamados al orden al PAN

Cuestionado sobre algún exhorto a los legisladores panistas, Adán Augusto indicó que en su calidad de presidente de la Jucopo representa la coordinación de todas las bancadas y por ello sería incorrecto intervenir entre los albiazules.

“Yo respondo de alguna manera por el actuar de los compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, no puedo responder por el actuar de los otros grupos o de los integrantes de los otros grupos parlamentarios, ni debo hacerlo, porque yo represento prácticamente a todos los grupos parlamentarios”, atajó.

