El Patrón y Eleazar Gómez dejan atrás su disputa y se reconcilian en La Granja VIP

La jornada previa, el luchador y el actor mantuvieron un acalorado enfrentamiento. (La Granja VIP)

La noche en La Granja VIP evidenció cómo las diferencias pueden superarse en un contexto cargado de competencia. El Patrón y Eleazar Gómez protagonizaron una reconciliación ante las cámaras, luego de varios choques recientes dentro del reality. El momento se vivió durante la edición más reciente de El Cacaraqueo, donde ambos concursantes acordaron dejar atrás el conflicto que había marcado la convivencia.

El programa arrancó con una atmósfera tranquila, pero en cuanto La Bea, Kim y Teo pusieron sobre la mesa la tensión acumulada, el foco se dirigió hacia los protagonistas del altercado. Eleazar Gómez, quien había evitado el espacio desde su reaparición, se mostró dispuesto a enfrentar la situación. A la par, Alberto del Río subió al escenario para aclarar su postura.

Ambos reconocieron que el intercambio de palabras ásperas respondía a factores ligados a la presión del juego y la convivencia continua, elementos que suelen amplificar las diferencias personales. Gómez expresó que la discusión superó los límites previstos, un punto en el que coincidió su contendiente. El entendimiento llegó tras una conversación privada, lejos del bullicio, donde definieron que el desencuentro fue un malentendido y pactaron no permitir que este tipo de roces altere la dinámica grupal.

El luchador le ofreción un abrazo a Eleazar. (Captura de pantalla TikTok)

Durante la emisión, los dos personajes sellaron su reconciliación con un abrazo frente a todos los presentes. La Bea, en tono de broma, sugirió incluso que sellaran la paz con un beso, provocando risas y distendiendo el ánimo. Este gesto marcó un antes y un después en la estadía de ambos en el programa.

Además de la tregua, la jornada trajo consigo la confirmación de estrategias grupales, como la conformación del llamado Team Muro. Gómez admitió su cercanía con Manola Díez y Alfredo Adame, revelando la existencia de esta alianza para equilibrar fuerzas dentro de la competencia. Por su parte, El Patrón reiteró que su estrategia se basa en la transparencia y en afrontar los conflictos sin alianzas ocultas.

El conflicto entre ambos tomó fuerza durante la Asamblea semanal. (Captura de pantalla TikTok)

Ambos protagonistas coincidieron en que el diálogo directo es esencial para resolver disputas y mantener la armonía en La Granja VIP, especialmente cuando las diferencias de criterio parecen irreconciliables. “El diálogo de frente y mirando a los ojos siempre es la mejor vía”, afirmó el luchador.

El conflicto entre ambos tomó fuerza durante la Asamblea semanal el miércoles 13 de noviembre, tras un cruce en la comida. Todo habría iniciado cuando, luego de una colaboración en la cocina, El Patrón saludó a Gómez, quien inmediatamente lo acusó de una actitud hostil desde el inicio del reality. La discusión se trasladó a la sala, donde intercambiaron acusaciones sobre agresiones pasadas, rivalidades profesionales y comentarios irónicos por parte de ambos, en una disputa que se prolongó hasta la noche.