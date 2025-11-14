México

El Patrón y Eleazar Gómez dejan atrás su disputa y se reconcilian en La Granja VIP

La jornada previa, el luchador y el actor mantuvieron un acalorado enfrentamiento

Guardar
La jornada previa, el luchador
La jornada previa, el luchador y el actor mantuvieron un acalorado enfrentamiento. (La Granja VIP)

La noche en La Granja VIP evidenció cómo las diferencias pueden superarse en un contexto cargado de competencia. El Patrón y Eleazar Gómez protagonizaron una reconciliación ante las cámaras, luego de varios choques recientes dentro del reality. El momento se vivió durante la edición más reciente de El Cacaraqueo, donde ambos concursantes acordaron dejar atrás el conflicto que había marcado la convivencia.

El programa arrancó con una atmósfera tranquila, pero en cuanto La Bea, Kim y Teo pusieron sobre la mesa la tensión acumulada, el foco se dirigió hacia los protagonistas del altercado. Eleazar Gómez, quien había evitado el espacio desde su reaparición, se mostró dispuesto a enfrentar la situación. A la par, Alberto del Río subió al escenario para aclarar su postura.

Ambos reconocieron que el intercambio de palabras ásperas respondía a factores ligados a la presión del juego y la convivencia continua, elementos que suelen amplificar las diferencias personales. Gómez expresó que la discusión superó los límites previstos, un punto en el que coincidió su contendiente. El entendimiento llegó tras una conversación privada, lejos del bullicio, donde definieron que el desencuentro fue un malentendido y pactaron no permitir que este tipo de roces altere la dinámica grupal.

El luchador le ofreción un
El luchador le ofreción un abrazo a Eleazar. (Captura de pantalla TikTok)

Durante la emisión, los dos personajes sellaron su reconciliación con un abrazo frente a todos los presentes. La Bea, en tono de broma, sugirió incluso que sellaran la paz con un beso, provocando risas y distendiendo el ánimo. Este gesto marcó un antes y un después en la estadía de ambos en el programa.

Además de la tregua, la jornada trajo consigo la confirmación de estrategias grupales, como la conformación del llamado Team Muro. Gómez admitió su cercanía con Manola Díez y Alfredo Adame, revelando la existencia de esta alianza para equilibrar fuerzas dentro de la competencia. Por su parte, El Patrón reiteró que su estrategia se basa en la transparencia y en afrontar los conflictos sin alianzas ocultas.

El conflicto entre ambos tomó
El conflicto entre ambos tomó fuerza durante la Asamblea semanal. (Captura de pantalla TikTok)

Ambos protagonistas coincidieron en que el diálogo directo es esencial para resolver disputas y mantener la armonía en La Granja VIP, especialmente cuando las diferencias de criterio parecen irreconciliables. “El diálogo de frente y mirando a los ojos siempre es la mejor vía”, afirmó el luchador.

El conflicto entre ambos tomó fuerza durante la Asamblea semanal el miércoles 13 de noviembre, tras un cruce en la comida. Todo habría iniciado cuando, luego de una colaboración en la cocina, El Patrón saludó a Gómez, quien inmediatamente lo acusó de una actitud hostil desde el inicio del reality. La discusión se trasladó a la sala, donde intercambiaron acusaciones sobre agresiones pasadas, rivalidades profesionales y comentarios irónicos por parte de ambos, en una disputa que se prolongó hasta la noche.

Temas Relacionados

El PatrónAlberto del RíoEleazar GómezLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Puebla: el precio de la gasolina este 14 de noviembre

El costo de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Puebla: el precio de la

Cómo está el precio de la gasolina en Ciudad de México este 14 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días los precios de las gasolinas en México

Cómo está el precio de

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

El costo de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Jalisco: este es el precio

Nuevo León: este es el precio de la gasolina este 14 de noviembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Nuevo León: este es el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de los

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Comparan actitud de Christian Nodal

Comparan actitud de Christian Nodal con Ángela Aguilar y Cazzu tras evitar beso en alfombra roja

Anabel Hernández se presenta en audiencia inicial por demanda de Lilí Brillanti

Christian Nodal afirma que su relación con Ángela Aguilar superó la etapa más difícil

Juez ordena arresto de Gustavo Adolfo Infante por menciones a Maribel Guardia

Así fue la reacción de Ángela Aguilar al enterarse del Latin Grammy de Nodal: “¡Ganó mi esposo!”

DEPORTES

Reportan que Benjamín Mora podría

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe