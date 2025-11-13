Tras caída en el turismo en Tulum, Mara Lezama y Josefina Rodríguez anunciaron acceso gratuito a playas públicas. Foto: Sectur

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informaron la apertura de nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum, una medida que responde a la reciente caída en la ocupación hotelera y la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

El descenso de turistas -a menos de 50 por ciento en los últimos meses- se relacionó a las nuevas restricciones y cobros en el Parque Nacional del Jaguar y la zona arqueológica, con tarifas que oscilaron recientemente entre 105 y más de 500 pesos, aunado a incidentes de seguridad y conflictos con prestadores de servicios turísticos.

Mara Lezama y Josefina Rodríguez anunciaron acceso gratuito a playas públicas Crédito: x.com/@MaraLezama

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora explicó que estos nuevos ingresos, ubicados en el Parque del Jaguar y en la zona hotelera—en las playas conocidas como “Conchitas” y “Del Pueblo”—procuran hacer efectivo el “acceso libre y gratuito a las playas, tanto para nacionales como para extranjeros, todos los días del año”.

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora destacó que estos espacios de ingreso forman parte de los primeros acuerdos de la Mesa de coordinación de acciones estratégicas para Tulum. Foto: Sectur

Durante la presentación, Mara Lezama subrayó: “Las playas son un derecho, no un privilegio”, y precisó que el acceso tradicional de Tulum, el más demandado por la población, estará habilitado sin costo inmediato.

Los domingos, el acceso a la zona arqueológica tendrá una cuota diferenciada: 60 pesos para nacionales y 220 pesos para extranjeros, mientras que la entrada al Parque del Jaguar será gratuita ese día.

Rodríguez Zamora señaló: “El objetivo es asegurar que el desarrollo del destino se realice de manera sostenible, en beneficio de la comunidad y de quienes visitan esta Área Natural Protegida”, puntualizó. Además, la estrategia contempla un sistema de tarifas unificadas con vigencia temporal hasta fin de año y acceso permanente gratuito para residentes.

El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, destacó que las nuevas disposiciones permiten acceder tanto a las playas del Parque del Jaguar como a la Playa Conchita y la Playa del Pueblo en la zona hotelera.

La reapertura de accesos públicos surge tras el “Programa de Acceso Libre” impuesto por las autoridades, el cual fue criticado por turistas y residentes debido a restricciones como la prohibición de llevar alimentos o sombrillas. Paralelamente, la administración local y comerciantes presentaron disculpas públicas y asumieron la necesidad de restaurar la confianza de los viajeros.

Autoridades estatales y federales reiteraron que ningún visitante deberá pagar por ingresar a las playas en ningún momento del año, y que se mantendrá el acceso libre y gratuito tanto para turistas como para residentes. “Hoy estamos habilitando dos accesos en los cuales van a poder ingresar todos los días, 365 días del año”, informó la secretaria Rodríguez Zamora.