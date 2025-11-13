México

Tras caída en el turismo en Tulum, Mara Lezama y Josefina Rodríguez anunciaron acceso gratuito a playas públicas

Autoridades estatales y federales reiteraron que ningún visitante deberá pagar por ingresar a las playas en ningún momento del año

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informaron la apertura de nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum, una medida que responde a la reciente caída en la ocupación hotelera y la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

El descenso de turistas -a menos de 50 por ciento en los últimos meses- se relacionó a las nuevas restricciones y cobros en el Parque Nacional del Jaguar y la zona arqueológica, con tarifas que oscilaron recientemente entre 105 y más de 500 pesos, aunado a incidentes de seguridad y conflictos con prestadores de servicios turísticos.

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora explicó que estos nuevos ingresos, ubicados en el Parque del Jaguar y en la zona hotelera—en las playas conocidas como “Conchitas” y “Del Pueblo”—procuran hacer efectivo el “acceso libre y gratuito a las playas, tanto para nacionales como para extranjeros, todos los días del año”.

Durante la presentación, Mara Lezama subrayó: “Las playas son un derecho, no un privilegio”, y precisó que el acceso tradicional de Tulum, el más demandado por la población, estará habilitado sin costo inmediato.

Los domingos, el acceso a la zona arqueológica tendrá una cuota diferenciada: 60 pesos para nacionales y 220 pesos para extranjeros, mientras que la entrada al Parque del Jaguar será gratuita ese día.

Rodríguez Zamora señaló: “El objetivo es asegurar que el desarrollo del destino se realice de manera sostenible, en beneficio de la comunidad y de quienes visitan esta Área Natural Protegida”, puntualizó. Además, la estrategia contempla un sistema de tarifas unificadas con vigencia temporal hasta fin de año y acceso permanente gratuito para residentes.

El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, destacó que las nuevas disposiciones permiten acceder tanto a las playas del Parque del Jaguar como a la Playa Conchita y la Playa del Pueblo en la zona hotelera.

La reapertura de accesos públicos surge tras el “Programa de Acceso Libre” impuesto por las autoridades, el cual fue criticado por turistas y residentes debido a restricciones como la prohibición de llevar alimentos o sombrillas. Paralelamente, la administración local y comerciantes presentaron disculpas públicas y asumieron la necesidad de restaurar la confianza de los viajeros.

Autoridades estatales y federales reiteraron que ningún visitante deberá pagar por ingresar a las playas en ningún momento del año, y que se mantendrá el acceso libre y gratuito tanto para turistas como para residentes. “Hoy estamos habilitando dos accesos en los cuales van a poder ingresar todos los días, 365 días del año”, informó la secretaria Rodríguez Zamora.

