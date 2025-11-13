¿Qué licencias de conducir se pueden renovar para que te llegue hasta tu domicilio en el Edomex?

Mexiquenses podrán recibir su licencia de conducir renovada directamente en casa gracias a convenio entre la Secretaría de Movilidad y Correos de México (Gob. Edomex)

En un esfuerzo por modernizar los trámites y acercar los servicios públicos a la ciudadanía, el gobierno del Estado de México firmó un convenio con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), mediante el cual los automovilistas podrán recibir la renovación de su licencia de conducir en sus domicilios.

De acuerdo con Alejandro Palacios Estrada, Director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad (Semov), el Convenio de Prestación de Servicios Postales, publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 7 de noviembre de 2025, busca agilizar y simplificar el proceso de renovación de licencias de conducir para vehículos particulares, reduciendo los tiempos de espera y los costos de traslado para las y los mexiquenses.

¿Cómo será el proceso?

Las licencias que pueden renovar con el Programa de Correo Postal son Tipo A Automovilista y Tipo E Chofer servicio particular (Gob. Edomex)

El funcionario explicó que, con este nuevo esquema, la Semov enviará cartas de invitación a los automovilistas cuya licencia esté próxima a vencer, con al menos 30 días de anticipación. En dichas cartas se incluirán líneas de captura que permitirán a los usuarios elegir la vigencia del documento a renovar.

Una vez realizado el pago correspondiente ante la Secretaría de Finanzas, los usuarios deberán retornar el comprobante por correo, tras lo cual recibirán su nueva licencia en su domicilio de manera segura y eficiente, gracias a la logística de Correos de México.

Los tipos de licencia que podrán renovarse a través de este programa son la Tipo A (Automovilista) y la Tipo E (Chofer servicio particular), las cuales serán entregadas en los 125 municipios del Estado de México, ampliando así la cobertura del servicio a todo el territorio estatal.

Documentos que se piden

No podrán participar automovilistas que en su último trámite de licencia se haya realizado a través de la web o correo postal (X@SEMOV_Edomex)

Palacios Estrada detalló que para acceder a esta modalidad, los solicitantes deberán contar con su expediente completo digitalizado, presentar documentación vigente como acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio. Además, no deben ser extranjeros, ni presentar padecimientos físicos o discapacidades que requieran un tipo de licencia especial.

También aclaró que este servicio está dirigido únicamente a quienes tramitaron su licencia anterior de manera presencial, es decir, no aplica para quienes la obtuvieron vía web o correo postal en el pasado.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer su compromiso con la eficiencia administrativa, la innovación digital y la atención ciudadana, al ofrecer una opción moderna, práctica y segura que mejora la experiencia de los usuarios y facilita el cumplimiento de sus obligaciones vehiculares sin necesidad de trasladarse a las oficinas de la Semov.