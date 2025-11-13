Pensión del Bienestar 2025: ¿Cómo verificar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?

El depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al periodo de noviembre-diciembre inició el 3 de noviembre

El depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al periodo de noviembre-diciembre inició el 3 de noviembre y se extenderá hasta el día 27 de ese mes. De acuerdo con el cronograma oficial, esta será la última transferencia que los beneficiarios recibirán en el año 2025.

La política social, implementada en 2019 y respaldada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está orientada a la población igual o mayor a 65 años, que accede a un monto de 6.200 pesos cada dos meses mediante la tarjeta Bienestar, una medida dirigida a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores al proveerles de un ingreso regular.

La Pensión del Bienestar continúa distribuyendo los pagos de noviembre (X@bienestarmx)

¿Cómo verificar al instante si ya llegó el pago de la Pensión del Bienestar?

Para verificar si el pago de la Pensión del Bienestar ya llegó al instante, los beneficiarios pueden consultar de manera gratuita la app del Banco Bienestar, misma que está disponible para dispositivos Android y iOS desde Google Play Store y App Store.

Además, quienes requieran resolver inquietudes o tramitar aclaraciones acerca del programa disponen de la Línea Bienestar (800 639 42 64) y de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes como medios de comunicación.

Otra alternativa consiste en visitar cualquier sucursal del Banco del Bienestar para verificar el saldo directamente al insertar la tarjeta en los cajeros automáticos. Consultar el calendario oficial también brinda certeza respecto a la fecha exacta del depósito.

¿Quiénes faltan de cobrar el pago de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión del Bienestar, las beneficiarias que faltan de cobrar el pago son aquellas cuya primera letra de la CURP comienza con L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Por otra parte, los adultos mayores que ya recibieron el depósito del último bimestre son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C, D, G, H, I, J y K.

Calendario completo de pagos

Letra A | lunes 3 de noviembre

Letra B | martes 4 de noviembre

Letra C | miércoles 5 de noviembre

Letra C | jueves 6 de noviembre

Letra D, E, F | viernes 7 de noviembre

Letra G | lunes 10 de noviembre

Letra G | martes 11 de noviembre

Letra H, I, J, K | miércoles 12 de noviembre

Letra L | jueves 13 de noviembre

Letra M | viernes 14 de noviembre

Letra M | martes 18 de noviembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre

Letra P, Q | jueves 20 de noviembre

Letra R | viernes 21 de noviembre

Letra R | lunes 24 de noviembre

Letra S | martes 25 de noviembre

Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre