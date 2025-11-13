Gobierno concluye labores de limpieza en los 5 estados afectados por lluvias extremas; iniciará reconstrucción en dos semanas

Sheinbaum informó que ya concluyeron los trabajos de limpieza en los cinco estados afectados por las lluvias. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya concluyeron los trabajos de limpieza en los cinco estados afectados por las lluvias extremas del 9 de octubre pasado: Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, adelantando que la reconstrucción de las viviendas afectadas comenzará en dos semanas.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta afirmó que en aproximadamente un mes “quedaron limpias prácticamente todas las comunidades”; sin embargo, precisó que aún se realizan labores menores en algunas comunidades de Veracruz e Hidalgo, los dos estados más afectados.

“Seguimos trabajando en dos estados, principalmente que es Veracruz e Hidalgo, donde siguen trabajando máquinas en las últimas localidades.

“Ha sido un ejercicio realmente impresionante, prácticamente en un mes, quedaron limpias prácticamente todas las comunidades, el domingo terminamos con los segundos apoyos y ya nada más queda para las viviendas más dañadas, los enseres, los caminos prácticamente abiertos y en dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo calificó las lluvias e inundaciones en dichos estados como “uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia”, el cual dañó más de 100 mil viviendas en las cinco entidades.

Por ello, expresó su reconocimiento a los elementos de las Fuerzas Armadas que apoyaron a los damnificados, “de las y los servidores de la nación, de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los cinco gobernadores”.

“Un trabajo muy importante de todas y de todos en este… de Salud, de todas y de todos", agregó.

Indicó que algunas escuelas ya se están reconstruyendo, al resaltar que “el seguro del gobierno entró de inmediato y ya están trabajando en todas las clínicas y en todas las escuelas”.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, precisó que en los cinc estados se censaron 104 mil 417 viviendas en total, de las cuales 20 mil 286 presentan daños menores, 23 mil 332 daños medios, 31 mil 012 daños mayores y 18 mil 302 han sufrido pérdida total.

Indicó que hay una inversión social estimada en 7 mil 426 millones para atender los daños, que desglosada por estado, asigna mil 802 millones de pesos a Hidalgo, 756 millones a Puebla, 166 millones a Querétaro, 695 millones a San Luis Potosí y 4 mil 005 millones a Veracruz.

Los recursos se destinan a limpieza, reparación de viviendas, reposición de enseres, apoyo a locales comerciales y recuperación agrícola.