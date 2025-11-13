México

Documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno en México: cuándo y dónde ver su versión de la historia

Atrévete a vivir incluye testimonios inéditos y abre la puerta al lado más desconocido de la actriz icónica

Guardar
(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

El regreso de Florinda Meza a la primera línea de la conversación mediática está por concretarse de la forma más personal hasta ahora. Atrévete a vivir: Florinda Meza es el retrato documental que promete desmitificar y humanizar la vida de la actriz detrás de doña Florinda, y dejar al descubierto una historia mucho más compleja y profunda que la que muestran las pantallas de la televisión.

Concebida y dirigida por Javi Domz, la producción inició en 2020, cuando el propio director se acercó a Meza para invitarla a narrar su historia de superación, arte y familia. Meza aceptó, guiada por la consigna de contar “aspectos centrales de su infancia y su relación con Roberto Gómez Bolaños”, pero también para recalcar que su legado es ante todo para las nuevas generaciones.

(IG: @florindamezach1)
(IG: @florindamezach1)

“A ella le llegan proyectos de narcos, de balazos, pero ella no los toma. Quiere que los niños sigan sabiendo quién es ella, creo que cuida mucho esa magia que se creó con Chespirito”, explicó Domz sobre su proceso de colaboración.

El documental destaca no solo la faceta artística y televisiva de Meza, sino también sus episodios más oscuros: “Fue violentada por su propia familia, fue mamá y papá, ella solita sacó a sus hermanos adelante”, relata el director, enfatizando el valor, la independencia y el sacrificio que definieron la vida personal de la actriz.

En palabras del propio Domz, trabajar con Florinda Meza fue un aprendizaje continuo: “Creo que no hay una mejor universidad en este proyecto que trabajar con Florinda. Cuida mucho su imagen, pero es muy divertida”. La actriz, conocida por rechazar papeles que no resalten valores positivos, se involucró de lleno en un retrato que va mucho más allá de los papeles cómicos y controversias públicas.

¿Cuándo y dónde ver Atrévete a vivir: Florinda Meza?

Florinda Meza fue secretaria antes
Florinda Meza fue secretaria antes de trabajar para Chespirito.

A pesar de la competencia mediática generada por la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, impulsada por los hijos de Gómez Bolaños y rodeada de debate, Atrévete a vivir apuesta por el testimonio genuino de la propia Meza y de figuras del medio que fueron cercanas a ella, como Juan Antonio Edwards, Francisco Gattorno, Óscar Bonfiglio, Alejandra Ávalos y Aylin Mujica.

Con más de una hora de duración y testimonios inéditos, la docuserie prepara su estreno en Prime Video con el objetivo de ofrecer una visión sin filtros y profundamente humana de una de las mujeres más representativas del entretenimiento mexicano. La fecha de lanzamiento finalmente ha sido confirmada: Atrévete a vivir: Florinda Meza estará disponible el 25 de noviembre.

Temas Relacionados

Florinda MezaDocumentalAtrévete a vivirJavi DomzpelículasPrime Videoredes socialesChespiritoRoberto Gómez Bolañosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños con ronda de aplausos en La Mañanera: “Nuestro reconocimiento siempre”

La presidenta calificó al exmandatario como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna”

Sheinbaum felicita a AMLO por

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 8 exhalaciones en

Té de hojas de guayaba y otras plantas altas en vitamina C, ideales para evitar resfriados ante el frío

Durante la temporada de bajas temperaturas, los resfriados y otras afecciones respiratorias incrementan su incidencia.

Té de hojas de guayaba

Día Mundial de la Diabetes 2025: Urge adaptar los centros de trabajo para personas con esta enfermedad en México

Expertos llaman a crear entornos laborales más inclusivos y saludables

Día Mundial de la Diabetes

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

Se trata de 27 empresas y personas morales que permitieron el blanqueo de capitales, al tiempo que se eliminaron 10 establecimientos de este tipo para ingresar al sistema financiero estadounidense

EEUU sanciona a familia mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU sanciona a familia mexicana

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

Marco Rubio descarta envío de tropas a México como apoyo por asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

El asedio a la familia de Alfredo Olivas: atentados, masacres y amenazas del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: Manola Diez amenaza con mandar a golpear a Teo

Supuesta amante de Cristian Castro rompe el silencio y lanza fuerte mensaje: “Es él quien tiene que hablar”

“No había libreto”: Fan de Ángela Aguilar jura que pagó 700 dólares por conocerla en su concierto de EEUU

Yuri revela cómo se enteró del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón en Juego de Voces: “Echó sus lagrimitas”

Antes del audio filtrado, Maribel Guardia advirtió que José Julián estaría manipulado: “Se notan cosas en el niño”

DEPORTES

René Higuita confía en que

René Higuita confía en que Memo Ochoa será el portero titular de México en la Copa del Mundo 2026

CMLL premiará al fan número un millón de la Arena México con un cinturón especial

“Viva la Raza”: Se cumplen 20 años sin Eddie Guerrero, el alma latina de la lucha libre

Mikel Arriola deja en manos de Javier Aguirre la decisión sobre Álvaro Fidalgo

Dominik Mysterio rompe el silencio tras perder su título Intercontinental de WWE ante John Cena: “Voy a recuperar lo que es mío”