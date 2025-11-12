The Doors llega a los cines en 4K: cuándo y dónde ver “When You’re Strange”, el documental de la banda de Jim Morrison

The Doors (Español: Las Puertas) fue una banda de rock y blues estadounidense, formada en Los Ángeles, California en julio de 1965 y disuelta en 1973 (Archivo)

La llegada de “The Doors: When You’re Strange” a las salas mexicanas marca un hito para los seguidores del rock y la poesía, al conmemorar seis décadas desde la formación de The Doors.

El documental, dirigido por Tom DiCillo y narrado por Johnny Depp, se exhibirá en formato 4K los días 4 y 6 de diciembre de 2025 en una selección de complejos Cinépolis a lo largo de la República Mexicana, dentro del ciclo +QUE CINE.

La preventa de entradas ya se encuentra disponible a través de la aplicación de Cinépolis, su sitio web oficial y las taquillas de los cines participantes. En total, 76 complejos proyectarán el largometraje, abarcando ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mérida, León, Morelia, Veracruz, Cancún, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Hermosillo, Villahermosa, Cuernavaca, Durango y Zacatecas.

La legendaria banda de rock regresa a la pantalla grande con una versión restaurada de su documental, disponible en setenta y seis cines de Cinépolis para deleite de los fans mexicanos (Elektra Records, Dominio público)

Estrenado originalmente en 2009, el documental reconstruye la historia de la banda desde sus inicios en Los Ángeles en 1965, con Jim Morrison al frente, hasta la muerte del llamado “Rey Lagarto” en 1971.

La obra explora cómo The Doors trascendió la música para convertirse en el reflejo de una generación que buscaba libertad, arte y una nueva forma de entender la vida.

El largometraje, galardonado con un Grammy, ofrece material restaurado que incluye imágenes de archivo, grabaciones caseras y el célebre arresto de Morrison en Miami. Además, incorpora fragmentos del cortometraje experimental “Morrison, HWY: An American Pastoral”, aportando una visión íntima y completa del grupo.

La proyección en 4K de “The Doors: When You’re Strange” llega a México para celebrar el 60 aniversario de la banda (Photo by Jack Rosen/Getty Images)

El tecladista Ray Manzarek, cofundador de la icónica banda fallecido en 2013, definió el documental como “la verdadera historia de The Doors”, subrayando el equilibrio entre la realidad y la poesía que caracterizó a la banda.

Como parte de este reestreno, se presentará una grabación inédita de “Riders on the Storm”, interpretada por John Densmore y Robby Krieger junto a músicos de todo el mundo, en colaboración con Playing For Change, una iniciativa global que conecta artistas a través de la distancia y la diversidad cultural.

Los días 4 y 5 de diciembre se proyectará el documental de la banda del 'Rey Lagarto' (Archivo)

The Doors fue una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles en 1965. Integrada por Jim Morrison (voz), Ray Manzarek (teclado), Robby Krieger (guitarra) y John Densmore (batería), destacó por su sonido experimental y letras poéticas.

Alcanzó fama internacional con temas como “Light My Fire”, “Riders on the Storm” y “Break On Through (To the Other Side)”. El grupo marcó una etapa significativa en la historia del rock hasta la muerte de Morrison en 1971. Su legado influyó en numerosas generaciones y continúa vigente.