Pensión Mujeres Bienestar: estas beneficiarias reciben su pago de 3 mil pesos, hoy 12 de noviembre

Las mujeres de 60 a 64 años reciben su apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025

Las mujeres de 60 a 64 años reciben su apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025

La Pensión Mujeres Bienestar sigue avanzando con la dispersión de recursos del último bimestre del año, correspondiente a noviembre-diciembre 2025. Este programa, impulsado por el Gobierno de México y coordinado por la Secretaría del Bienestar, está dirigido a mujeres de 60 a 64 años que aún no cuentan con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y tiene como objetivo fortalecer su autonomía económica y mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con información oficial publicada por la Secretaría del Bienestar y la titular Ariadna Montiel Reyes, hoy martes 12 de noviembre corresponde el pago a las mujeres cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J o K.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto de 3 mil pesos, tal como se estableció para este bimestre.

El calendario de pagos fue diseñado para evitar aglomeraciones en las sucursales y garantizar una entrega ordenada y segura de los recursos. La dispersión inició el 7 de noviembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre, cubriendo a todas las beneficiarias del padrón nacional.

Un apoyo que impulsa la autonomía de las mujeres de 60 a 64 años

El programa Pensión Mujeres Bienestar forma parte de la política social integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca reconocer el trabajo y los aportes de las mujeres que han dedicado gran parte de su vida al cuidado del hogar, sin haber tenido acceso a seguridad social o pensión contributiva.

El apoyo consiste en un depósito bimestral de 3 mil pesos, entregado de manera directa y sin intermediarios. Además, cuando las beneficiarias cumplen 65 años, son incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un incremento en el monto que reciben.

Cabe destacar que las mujeres que recibieron su tarjeta en octubre comenzaron a recibir su primer pago en noviembre, mientras que aquellas que la obtuvieron en noviembre, verán reflecido su depósito en diciembre, según lo informado por Avisos Bienestar.

Recomendaciones para verificar el depósito

Las beneficiarias pueden consultar su saldo en la aplicación Banco del Bienestar Móvil, en los cajeros automáticos o directamente en las sucursales de la institución. También se recomienda estar atentas a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de Avisos Bienestar, donde se publican diariamente las letras del calendario de pago.

Con la entrega de este apoyo, el Gobierno Federal reafirma su compromiso con la justicia social y la igualdad de género, brindando un respaldo económico que contribuye al bienestar y la estabilidad de millones de mujeres mexicanas en esta etapa de su vida.

