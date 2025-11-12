¿La ropa protege contra las bajas temperaturas a las mascotas?

El pelaje natural de perros y gatos actúa como abrigo primario y es clave para protegerlos del frío en invierno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el clima frío llega a las ciudades y hogares, una de las preguntas más frecuentes entre dueños de perros y gatos es si realmente necesitan vestir a sus mascotas. Más allá de la apariencia tierna o los disfraces coloridos, la ropa como recurso para protegerlos de las bajas temperaturas resulta una decisión que exige responsabilidad y adaptación al bienestar de cada animal, según enfatiza Ylenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

De acuerdo con Márquez, en entrevista con UNAM Global, el pelaje natural de la mayoría de los perros y gatos funciona como abrigo primario frente al frío. Un manto saludable y libre de nudos cumple una función aislante que les ayuda a mantener el calor corporal

La especialista resalta que cuidar el estado del pelaje de las mascotas no solo es cuestión de higiene; en la temporada invernal, la protección depende en gran medida de este manto natural. Por ello, antes de buscar una prenda, resulta preferible asegurarse de que el abrigo natural del animal esté bien atendido.

Algunas razas de perros y gatos requieren ropa adicional por su escasa protección natural contra el frío. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, algunos animales, por su biología o raza, no poseen la protección suficiente a través del pelaje. Es el caso de aquellos con pelo corto, escasa grasa corporal o razas desnudas, como el xoloitzcuintle. En estos animales, la ropa puede ser una aliada siempre que se tengan cuidados específicos para evitarles molestias o riesgos adicionales.

Las prendas destinadas a las mascotas deben ajustarse correctamente, sin apretar ni provocar roces en zonas sensibles como axilas, ingle, cuello y pecho. Además, conviene revisar con frecuencia que no generen lesiones en la piel.

Algunos animales, especialmente los que nunca usaron ropa antes, pueden intentar arrancarla y hasta ingerir trozos, lo que ocasiona mayores problemas de salud. Otro aspecto importante es elegir prendas que no tengan elementos desprendibles como botones, ya que existe el peligro de que sean tragados accidentalmente. Por estas razones, la ropa solo funciona si se monitorea de cerca el comportamiento y el confort de la mascota.

Las prendas para perros y gatos deben ajustarse correctamente y evitar roces en zonas sensibles para prevenir lesiones en la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos modelos ofrecidos en tiendas están pensados más para la decoración o la moda que para brindar auténtica protección contra el frío. Márquez indica que lo ideal es buscar ropa funcional, preferiblemente capas sencillas que ayuden a retener el calor corporal sin limitar movimientos ni causar incomodidad. Si bien vestir a la mascota puede ser llamativo, las prendas elegidas deben priorizar siempre la salud y seguridad del animal.

Para aquellos animales que por condiciones médicas, edad avanzada o falta de un pelaje eficaz no pueden generar o conservar suficiente calor, la ropa representa un complemento, nunca una sustitución total de otras precauciones. Además del uso de prendas, es fundamental que tengan acceso a áreas interiores protegidas, con camas limpias y techadas que contribuyan a mantenerlos cálidos. De este modo se limita la exposición a ambientes fríos y las posibles consecuencias sobre su salud.