México

¿La ropa protege contra las bajas temperaturas a las mascotas?

Algunos perros y gatos con pelaje escaso, edad avanzada o condiciones médicas pueden necesitar prendas funcionales, pero siempre bajo supervisión

Guardar
El pelaje natural de perros
El pelaje natural de perros y gatos actúa como abrigo primario y es clave para protegerlos del frío en invierno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el clima frío llega a las ciudades y hogares, una de las preguntas más frecuentes entre dueños de perros y gatos es si realmente necesitan vestir a sus mascotas. Más allá de la apariencia tierna o los disfraces coloridos, la ropa como recurso para protegerlos de las bajas temperaturas resulta una decisión que exige responsabilidad y adaptación al bienestar de cada animal, según enfatiza Ylenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

De acuerdo con Márquez, en entrevista con UNAM Global, el pelaje natural de la mayoría de los perros y gatos funciona como abrigo primario frente al frío. Un manto saludable y libre de nudos cumple una función aislante que les ayuda a mantener el calor corporal

La especialista resalta que cuidar el estado del pelaje de las mascotas no solo es cuestión de higiene; en la temporada invernal, la protección depende en gran medida de este manto natural. Por ello, antes de buscar una prenda, resulta preferible asegurarse de que el abrigo natural del animal esté bien atendido.

Algunas razas de perros y
Algunas razas de perros y gatos requieren ropa adicional por su escasa protección natural contra el frío. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, algunos animales, por su biología o raza, no poseen la protección suficiente a través del pelaje. Es el caso de aquellos con pelo corto, escasa grasa corporal o razas desnudas, como el xoloitzcuintle. En estos animales, la ropa puede ser una aliada siempre que se tengan cuidados específicos para evitarles molestias o riesgos adicionales.

Las prendas destinadas a las mascotas deben ajustarse correctamente, sin apretar ni provocar roces en zonas sensibles como axilas, ingle, cuello y pecho. Además, conviene revisar con frecuencia que no generen lesiones en la piel.

Algunos animales, especialmente los que nunca usaron ropa antes, pueden intentar arrancarla y hasta ingerir trozos, lo que ocasiona mayores problemas de salud. Otro aspecto importante es elegir prendas que no tengan elementos desprendibles como botones, ya que existe el peligro de que sean tragados accidentalmente. Por estas razones, la ropa solo funciona si se monitorea de cerca el comportamiento y el confort de la mascota.

Las prendas para perros y
Las prendas para perros y gatos deben ajustarse correctamente y evitar roces en zonas sensibles para prevenir lesiones en la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos modelos ofrecidos en tiendas están pensados más para la decoración o la moda que para brindar auténtica protección contra el frío. Márquez indica que lo ideal es buscar ropa funcional, preferiblemente capas sencillas que ayuden a retener el calor corporal sin limitar movimientos ni causar incomodidad. Si bien vestir a la mascota puede ser llamativo, las prendas elegidas deben priorizar siempre la salud y seguridad del animal.

Para aquellos animales que por condiciones médicas, edad avanzada o falta de un pelaje eficaz no pueden generar o conservar suficiente calor, la ropa representa un complemento, nunca una sustitución total de otras precauciones. Además del uso de prendas, es fundamental que tengan acceso a áreas interiores protegidas, con camas limpias y techadas que contribuyan a mantenerlos cálidos. De este modo se limita la exposición a ambientes fríos y las posibles consecuencias sobre su salud.

Temas Relacionados

Mascotas Perros Gatos UNAM Ropa PelajeFríoBajas Temperaturasmexico-noticias

Más Noticias

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

El evento reunirá a grandes figuras musicales, espectáculos familiares y actividades artesanales

Feria de la esfera en

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

El joven luchador se impuso en combate relámpago durante NXT, arrebatando el cinturón en menos de cinco minutos

Jasper Troy destrona a El

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

El esperado evento cultural y musical contará con la presencia de figuras icónicas, quienes harán vibrar a los asistentes durante casi un mes de espectáculos y actividades para todos los gustos

Feria Estatal de León 2026:

Alcalde de Morelia cuestiona el Plan Michoacán: “Es más discurso que acción”

Alfonso Martínez critica la falta de presencia federal y advierte que el 90% de las medidas ya existían antes

Alcalde de Morelia cuestiona el

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

El boxeador retirado analizó el presente del tapatío tras perder los títulos unificados de los supermedianos

Julio César Chávez señala que
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que no se mate al

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Feria Estatal de León 2026:

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el primer tráiler de “Toy Story 5”, la esperada película de Pixar

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

DEPORTES

Julio César Chávez señala que

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final