La reconciliación en Medio Oriente: apuntan a la desmilitarización y cambios en la educación

En Israel se afirma que la lucha ha sido en defensa de las acciones del grupo extremista Hamás.

Se han cumplido dos años del ataque del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz, al sur de Israel, donde un grupo armado de Hamás quitó la vida a decenas de residentes y secuestró a otras tantas personas, entre ellas la mexicana Ilana Gritzewsky, quien estuvo cautiva por casi dos meses.

Desde este mismo conjunto habitacional, situado a sólo mil seiscientos metros de la frontera con Gaza, Rony Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, abre la puerta a una paz más amplia con los palestinos, y señala que buena parte de la sociedad de su país está abierta a una vecindad pacífica.

“La sociedad israelí está a favor de vivir en paz con nuestros vecinos palestinos”, señala el vocero, pero apunta que ésta será viable cuando el grupo extremista Hamás acepte la desmilitarización.

Kaplan asegura que las operaciones de las fuerzas armadas son para desmantelar la infraestructura de Hamás. Agrega que las acciones se derivan del incumplimiento de los yihadistas para entregar los cuerpos de los rehenes que perdieron la vida y faltan por ser devueltos.

Roni Kaplan, vocero del ejército de Israel (Alejo Sánchez Piccat)

“Nuestras fuerzas están allí en la línea amarilla, lo que representa algo así como el 55% de la franja de Gaza. Desmantelando infraestructura terrorista, por un lado. Cuidando también a nuestros soldados mientras se lleva adelante toda esta fase del acuerdo”, cuenta Kaplan mientras camina entre las casas destruídas del kibutz.

Se abre la puerta a un acuerdo de paz más amplio

El funcionario de las Fuerzas de Defensa de Israel alude a la posibilidad de una solución a largo plazo, la cual contempla la vecindad entre ambos pueblos, y destaca que el 21% de los ciudadanos israelíes son de origen árabe.

Kaplan explica que esta solución de fondo consiste en cesar los programas de adoctrinamiento que Hamás ha instaurado en las escuelas palestinas para fomentar el odio, pero reconoce que no es una medida con resultados inmediatos.

“Todavía hay mucho, hay mucho odio y es un proceso largo que puede demorar una o dos generaciones que haya realmente una paz. No es una cosa de un día para el otro”, apunta el vocero de las FDI.

Matan Zangauker fue liberado y pudo reunirse con su novia, Ilana Gritzewsky. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

El 7 de octubre cambió el balance en el Medio Oriente

Roni Kaplan indica que existen diferentes niveles para analizar el conflicto israelí-palestino, pues este va mucho más allá de franja de Gaza y repercute a nivel global.

El primer nivel corresponde al propio conflicto israelí-palestino, centrado en los hechos ocurridos a partir del ataque sorpresa del 7 de octubre.

Añadió que el segundo nivel se sitúa en el plano regional, es decir, en el Medio Oriente. De acuerdo con Kaplan, en esta esfera se observó una disminución del poder de Irán y de su coalición, mientras que Turquía, Catar e Israel se fortalecieron, modificándose así el balance entre los diversos ejes de poder regional.

Además, Kaplan señaló que existe un tercer nivel de análisis: el plano internacional.

Destacó que los sucesos en el Medio Oriente repercuten a escala global y tienen implicaciones en la configuración de alianzas y el equilibrio de fuerzas entre distintos actores internacionales.

Ronin habla del papel de otras naciones en el programa de paz en la franja de Gaza, entre ellas Catar, Reino Unido, pero sobre todo, de los Estados Unidos. Sin embargo, insiste en que la decisión final recaerá en la soberanía de su propio país.

“No cabe la menor duda que los Estados Unidos tienen un rol sumamente importante. El liderazgo del presidente Trump es, este, sumamente importante para, para llegar a esto. Pero nosotros, al fin y al cabo, también somos un país independiente”, dice Kaplan.

El vocero de las FDI matiza que la lucha de los dos últimos dos años en Gaza no involucra a todo el mundo del Islam y expresa que su país se concentra en desarticular a Hamás, grupo al que califica como extremista.

“No es el cien por ciento del mundo del Islam. Es un doce, trece por ciento, del mundo radical yihadista del islam”, establece Kaplan sobre la dimensión del conflicto.