La razón sentimental por la que la mamá de Claudia Sheinbaum ve ‘La Mañanera’ todos los días

(Canal 14/Gobierno de México)

Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló en una reciente entrevista con Sabina Berman para el programa Largo aliento de Canal 14, que cada mañana inicia su día viendo La Mañanera.

¿Por qué lo hace?

Más allá del interés político, la científica explicó que lo hace para sentirse más cerca de su hija, a quien ve poco por los compromisos presidenciales.

“Yo me despierto poniendo La Mañanera. Eh, con gran interés por ver qué está sucediendo y por ver a mi hija, porque la veo muy poco. Entonces, al menos, este, la veo diario en la televisión”, contó entre risas, evidenciando la mezcla de orgullo y cariño que mantiene por la mandataria mexicana.

Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, reconoció que su hija tiene lo necesario para liderar al país. (Cuartoscuro)

“Le mando mensajes por WhatsApp”: la conexión familiar de la presidenta y su madre

Durante la conversación con la escritora Sabina Berman, Pardo detalló que no solo ve las conferencias matutinas, sino que suele enviarle mensajes a Sheinbaum tras cada aparición pública.

“Frecuentemente le hago comentarios por WhatsApp (...) Y entonces: ‘Hija, estuvo excelente lo de hoy’, eh, o cualquier cosa. ‘Te veías muy bien’. ‘Ay, tienes catarro’, etcétera. O sea, hay una comunicación prácticamente... no diría que diaria, pero muy frecuente, familiar, de madre a hija”, relató.

Annie Pardo es profesora de biología molecular en la UNAM desde hace 53 años (Foto: Archivo)

La científica también comentó que, a veces, la presidenta le responde brevemente.

“Ocasionalmente, Claudia me contesta: ‘Gracias, ma’’, o: ‘¿Qué te pareció?’”, agregó entre risas.

Más adelante, Berman le preguntó si algo le preocupa respecto a su hija, a lo que Annie Pardo respondió con naturalidad:

“Soy una obsesiva de la salud. Entonces, la salud de mis hijos, de mis nietos y ahora de mis bisnietas me preocupa siempre”.

Con una relación cercana y constante comunicación familiar, Pardo reveló que la familia mantiene un chat grupal donde todos participan, incluso las parejas de los hijos y nietos.

“Tenemos un chat familiar... al cual se han ido incorporando los novios o las novias, los nuevos miembros”, compartió.

La doctora Annie Pardo Cemo. Foto: x.com/@ClaraBrugadaM

¿Quién es Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum?

Annie Pardo Cemo es una destacada científica mexicana con una trayectoria de más de cinco décadas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es licenciada, maestra y doctora en Ciencias (Bioquímica), y Profesora Emérita en el Departamento de Biología Molecular de la Célula.

Ha sido pionera en la investigación sobre los mecanismos celulares y moleculares implicados en enfermedades fibrosantes del pulmón.

Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, reconoció que su hija tiene lo necesario para liderar al país. (Cuartoscuro)

A lo largo de su carrera ha recibido más de una docena de reconocimientos, entre ellos el Premio Scopus México (2009), el Premio Universidad Nacional en Investigación (2018) y el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz (2012).

Además, es Investigadora Nacional Emérita del Sistema Nacional de Investigadores y Profesora Ad Honorem en la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University, en Chicago.

Con su amplia trayectoria científica y su vínculo cercano con la presidenta, Annie Pardo es considerada una de las figuras académicas más respetadas de México, y ahora, también, una de las madres más comentadas por su entrañable manera de acompañar a su hija desde la ciencia… y desde la televisión.